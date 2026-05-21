Skubal tiene su tercera sesión de bullpen en su recuperación

El as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, realizó otra sesión de bullpen el jueves, la tercera desde que comenzó su programa de rehabilitación tras una cirugía de codo.

¿Cuál es el estado actual de la rehabilitación de Tarik Skubal?

El dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana se sometió a un procedimiento no invasivo en su codo de lanzar izquierdo el 6 de mayo para remover un fragmento libre (cuerpo libre). Realizó su sesión de bullpen más reciente antes del juego en casa de Detroit contra Cleveland.

El mánager A.J. Hinch lo calificó como un "gran paso", pero no llegó a decir cuándo podría regresar Skubal a la acción.

"Hay pequeños obstáculos que superar en el camino cuando regresas de un procedimiento", dijo Hinch. "Por mucho que lo hayamos descrito como algo simple, no deja de ser un procedimiento".

Skubal utilizó todo su arsenal mientras lanzaba un total de 35 pitcheos, tomándose un respiro en el medio para simular el descanso entre entradas.

Detalles del procedimiento y próximos pasos en la recuperación

"Su velocidad fue la más alta desde que comenzó a lanzar", dijo Hinch. "Se sentó, regresó y extendió el trabajo como simulando un segundo inning. Eso es alentador y sus pitcheos llevan toda la potencia".

Skubal viajará con el equipo durante la serie de fin de semana en Baltimore y realizará otra sesión de bullpen. El cuerpo médico y técnico del equipo determinará el siguiente paso después de eso.

Skubal tiene un récord de 3-2 con una efectividad de 2.70 en siete aperturas esta temporada. Será agente libre al terminar la campaña.