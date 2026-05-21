Ohtani y Teoscar Hernández la sacan, Dodgers amplian ventaja en el oeste de la Liga Nacional

Teoscar Hernández conecta un cuadrangular con los Dodgers. ( FUENTE EXTERNA )

El fenómeno japonés Shohei Ohtani montó un espectáculo desde el montículo y en la caja de bateo, mientras que el guardabosques dominicano Teoscar Hernández aportó la cuota oportuna a la ofensiva, para guiar la noche del miércoles a los Dodgers de Los Ángeles a una blanqueada de 4-0 sobre los Padres de San Diego.

Con este triunfo en territorio hostil, el conjunto angelino se aseguró la primera serie del año entre estos enconados rivales de la División Oeste de la Liga Nacional, que ahora lideran los Dodgers por juego y medio.

Ohtani (4-2) inauguró el marcador de manera espectacular al descargar su octavo cuadrangular de la temporada en el mismísimo primer pitcheo del encuentro ante los envíos del abridor dominicano Randy Vásquez.

LAD - Shohei Ohtani Solo HR (8)



398 ft | 111.3 mph | 39°

?? 95.5 mph four-seam fastball (SDP - RHP Randy Vásquez)

? Out in 24/30 parks



LAD (1) @ SDP (0)

1st#Dodgers pic.twitter.com/Vfg7BfF4CA — MLB Home Runs (@MLBHRs_) May 21, 2026

No conforme con su aporte ofensivo, el nipón brilló en el montículo al lanzar cinco episodios en blanco de apenas tres indiscutibles, al otorgar dos boletos, además de abanicar a cuatro contrarios en una labor de 88 lanzamientos.

Por su parte, Teoscar Hernández amplió la ventaja en la alta del segundo capítulo al conectar un elevado de sacrificio que remolcó a Max Muncy desde la antesala, poniendo la pizarra 2-0.

LAD - Teoscar Hernández Solo HR (6)



0 ft | 0 mph | 0°

?? 80.6 mph changeup (SDP - RHP Ron Marinaccio)



LAD (4) @ SDP (0)

9th#Dodgers pic.twitter.com/7b2RNaervR — MLB Home Runs (@MLBHRs_) May 21, 2026

Así fue el partido

Randy Vásquez (5-2), cargó con el revés tras una tambaleante apertura de cuatro entradas y un tercio, en las que toleró seis hits, tres carreras limpias y otorgó tres transferencias sin registrar ponches.

El bambinazo de Ohtani por el right-center causó además estragos físicos en la defensa de San Diego, ya que el patrullero Jackson Merrill debió abandonar el partido por molestias en la espalda baja luego de chocar contra la barda en un intento fallido por capturar el esférico.

Los Dodgers añadieron la tercera rayita en el quinto acto gracias a un sencillo remolcador de Kyle Tucker frente al relevista Wandy Peralta, al empujar al plato a un activo Ohtani.

La ofensiva de los Padres se vio maniatada y no pudo descifrar los envíos del abridor asiático sino hasta el cuarto episodio, cuando Fernando Tatis Jr. negoció un boleto.

San Diego amenazó seriamente en la quinta entrada al llenar las bases tras sencillos de Bryce Johnson, Nick Castellanos y una transferencia a Freddy Fermín, pero Ohtani metió el brazo y obligó a Tatis Jr. a batear para una oportuna doble matanza que extinguió el peligro.

En las postrimerías del choque, los locales volvieron a tocar la puerta en la octava entrada aprovechando imparables de Ramón Laureano y Tatis Jr., combinado con un error defensivo.

Sin embargo, el relevista Kyle Hurt indujo un rodado de doble play por la vía 6-4-3 salido del bate de Miguel Andújar, sellando el cero y asegurando el camino para que el cuerpo de bomberos de los Dodgers completara la blanqueada de cinco hits en total.

Por los Padres, Manny Machado se fue de 4-0; Fernando Tatis Jr. de 3-1 con un boleto; Miguel Andújar de 4-0; Ramón Laureano de 3-1.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández terminó de 2-1 con una anotada y dos empujadas.