Sandy Alcántara busca cortar racha de salidas sin decisión en duelo contra Spencer Strider

Sandy Alcántara tiene 55 victorias en 187 partidos de por vida en las Grandes Ligas, desde que subió en 2017. ( X / @JUSTBB_MEDIA )

Los Marlins de Miami le entregan la pelota al dominicano Sandy Alcántara, en un intento desesperado por frenar su debacle reciente y rescatar un empate en el cierre de la serie de cuatro partidos que disputan en casa frente a los peligrosos Bravos de Atlanta.

La escuadra de Atlanta se recuperó con autoridad tras tropezar en el primer compromiso, al hilvanar dos triunfos sucesivos que les aseguran una ventaja de 4-2 en la serie particular de la temporada.

Los Marlins atraviesan un pasaje turbulento al registrar 11 derrotas en sus últimas 17 presentaciones, un bache que los ha hundido a una aparatosa distancia de 12 juegos de los propios Bravos, líderes absolutos de la División Este de la Liga Nacional.

El esperado choque de lanzadores derechos presentará a Alcántara (3-2, 3.53), quien medirá fuerzas contra el cotizado Spencer Strider (1-0, 2.45).

Opinión del manager

"Sin duda somos capaces de entrar en una buena racha y encadenar victorias, pero no lo estamos haciendo", reconoció con franqueza el dirigente de Miami, Clayton McCullough.

"Tenemos un largo camino por delante y seguimos dando pasos hacia allá, vamos por la oportunidad de empatar la serie con Sandy en el montículo y en eso estaremos enfocados".

Alcántara subirá a la loma con una racha de cuatro aperturas consecutivas saliendo sin decisión.

En su más reciente presentación el pasado sábado ante los Rays de Tampa Bay, el nativo de Azua navegó durante seis episodios de una sola carrera sucia y abanicó a seis contrarios, lo que preparó el escenario para un triunfo que Miami resolvió por 10-5 en entradas extras.

"Sandy merece mucho crédito, no solo por cómo lanzó, sino por cómo manejó esa quinta entrada, que realmente pudo haberse complicado", manifestó McCullough al resaltar la categoría del quisqueyano tras dicho encuentro.

De por vida, el serpentinero dominicano acumula 16 aperturas frente a Atlanta, con una foja nivelada de 5-5 y un promedio de carreras limpias permitidas de 3.31.

Por el bando contrario, Strider iniciará apenas su cuarta apertura de la campaña tras inaugurar el año en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo derecho.

El diestro de los Bravos viene de facturar dos sólidas presentaciones previas: seis entradas en blanco ante los Dodgers de Los Ángeles y una labor de una carrera en 5.1 episodios contra los Medias Rojas de Boston el viernes anterior.

"Me hubiera gustado llegar más profundo en el juego y poner al bullpen en una mejor posición", declaró Strider luego de su salida ante Boston. "No tuve muy buen comando con dos strikes y me fui a cuentas largas.

No vas a ser espectacular cada vez que sales, pero sentí que hice los lanzamientos cuando más los necesitaba". Frente a la alineación de Miami, Strider ostenta una marca histórica de 2-2 y una efectividad de 2.38 a lo largo de cinco compromisos.