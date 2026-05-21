Tres hits de Marte y un doble de Perdomo guían barrida de los Dbacks sobre los Gigantes

Geraldo Perdomo y Ketel Marte conforman la dupla ofensiva quisqueyana de los Diamondbacks de Arizona ( FUENTE EXTERNA )

El intermedista dominicano Ketel Marte desató una implacable ofensiva de tres indiscutibles que incluyó su séptimo cuadrangular de la temporada, y anotó en tres ocasiones para guiar la victoria de los Diamondbacks de Arizona 6-3 sobre los Gigantes de San Francisco, completando una barrida de tres compromisos en casa.

La ofensiva de los locales encontró su punto de quiebre en el quinto episodio gracias al campocorto Geraldo Perdomo, quien conectó un doblete remolcador de dos anotaciones hacia la banda derecha, con lo que selló un ramillete de tres carreras que rompió el empate y aseguró la ventaja definitiva para Arizona.

Con este triunfo del miércoles, los Diamondbacks extienden su racha ganadora a cuatro partidos consecutivos, con lo que igualan su mejor seguidilla en lo que va de campaña.

El abridor Merrill Kelly (4-3) se acreditó el triunfo tras laborar durante seis entradas efectivas, en las cuales toleró ocho imparables y tres carreras, recetando cuatro ponches sin otorgar transferencias.

El relevo de Arizona estuvo intratable: Brandyn Garcia, Taylor Clarke y Brandon Pfaadt colgaron ceros consecutivos antes de ceder el montículo a Paul Sewald, quien retiró el noveno capítulo con 13 lanzamientos para apuntarse su undécimo salvamento del año.

Oposición visitante

La resistencia de los Gigantes se manifestó temprano con un cuadrangular solitario de Casey Schmitt en la misma primera entrada —su noveno de la temporada—, seguido por rayitas individuales en el segundo y cuarto episodio impulsadas por Bryce Eldridge y Drew Gilbert. Matt Chapman también aportó a la causa de San Francisco con dos sencillos y dos anotadas.

Sin embargo, el abridor de los Gigantes, Tyler Mahle (1-6), no pudo contener la emboscada del quinto acto. Sencillos de Tim Tawa y Ryan Waldschmidt, combinados con un toque de hit de Marte, llenaron las almohadillas sin outs.

Un rodado productor de Ildemaro Vargas rompió la igualdad 3-3 justo antes del estacazo definitivo de Perdomo.

Mahle cargó con el revés al permitir las seis anotaciones y ocho indiscutibles de Arizona en cinco innings de labor. Por los Diamondbacks,

Marte finalizó una jornada perfecta de 3-3 con dos carreras impulsadas, secundado por Waldschmidt con dos anotadas e igual número de hits, y José Fernández con un par de sencillos.

Perdomo se fue de 3-1 con tres empujadas.

Los Gigantes cierran de esta manera una discreta gira fuera de casa con récord de 4-6.