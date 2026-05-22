Cristopher Sánchez lanzó ocho entradas completas y mantiene su racha intacta

El as de los Filis, el dominicano Cristopher Sánchez, estaba emocionado cuando conoció a Elmo fuera del clubhouse local la semana pasada. Pero ahora, Sánchez tiene toda su atención puesta en Grover.

Grover Alexander, claro está.

Sánchez extendió su racha sin permitir carreras a 37.2 innings con ocho capítulos impecables en la derrota 1-0 de la noche del viernes ante los Guardianes en el Citizens Bank Park.

Ahora posee la segunda racha más larga sin permitir anotaciones por un lanzador de los Filis desde 1893 (cuando el montículo fue movido a su distancia actual), sólo detrás de la marca de Alexander de 41 entradas en 1911, reporta el periodista Paul Casella de MLB.com.

La cifra de Sánchez superó la que era la segunda más larga en la franquicia, perteneciente a Cliff Lee, quien trabajó 34 innings consecutivos sin permitir carrera en el 2011.

Sánchez también dejó atrás a otros nombres destacados de los Filis en el proceso: Larry Andersen (32.2 innings), Turk Farrell (32.2), el miembro del Salón de la Fama Robin Roberts (32), Ranger Suárez (32) y Ken Heintzelman (32).

Entonces, ¿podría Alexander ser el próximo?

Sánchez tendrá la mira puesta en el miembro del Salón de la Fama en su próxima apertura, pautada tentativamente para el miércoles contra los Padres en San Diego (aunque los Filis no han anunciado oficialmente su rotación más allá de este fin de semana).

Aunque la marca de la franquicia está al alcance para la próxima semana, Sánchez todavía tiene camino por recorrer para alcanzar el récord de todos los tiempos. Ese le pertenece a la leyenda de los Dodgers Orel Hershiser, quien lanzó 59 entradas consecutivas sin permitir carrera en 1988.

Sin embargo, Sánchez ya está haciendo historia.

Ahora ha trabajado al menos siete innings en cada una de sus últimas cuatro aperturas, todas sin permitir anotaciones. Es el primer lanzador desde Clayton Kershaw en el 2015 en hilar cuatro aperturas consecutivas sin carreras permitidas y de al menos siete capítulos cada una.

Más allá de eso, Sánchez ha acumulado 36 ponches en 32 innings durante esas últimas cuatro aperturas.

Es apenas el cuarto lanzador desde al menos 1900 con al menos 36 ponches y 32 innings sin permitir carreras en un tramo de cuatro aperturas en blanco, uniéndose a Kershaw (2014 y 2015), Ray Culp (1968) y Ed Walsh (1910).

En su más reciente joya, Sánchez no permitió que ningún corredor de los Guardianes llegara siquiera a la segunda base. Luego de tirar un juego completo en blanco contra los Piratas el sábado pasado, ponchó a seis y otorgó dos boletos mientras permitía cuatro hits en 96 lanzamientos esta vez.

Pero con los Filis igualmente incapaces de generar ofensiva contra el abridor de Cleveland, Gavin Williams, la posibilidad de Sánchez de conseguir otra blanqueada consecutiva terminó cuando el mánager interino de Filadelfia, Don Mattingly, entregó un juego sin anotaciones a Jhoan Durán para comenzar el noveno capítulo. Durán permitió un jonrón de Kyle Manzardo que terminó marcando la diferencia.

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez bateó de 4-1 y su compatriota Ángel Martínez de 4-0.