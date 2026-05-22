Lanzador venezolano de los Marineros suspendido 80 juegos por dopaje

José Zerpa lanzó en la Dominican Summer League en 2023 y al año siguiente fue promovido a los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El fantasma de las sustancias prohibidas ha vuelto a golpear las estructuras de desarrollo de las Grandes Ligas. El venezolano José Zerpa, lanzador prospecto de los Marineros de Seattle, fue suspendido este viernes por un total de 80 partidos tras haber dado positivo a Estanozolol, una sustancia estrictamente prohibida para el aumento del rendimiento físico.

La penalización fue anunciada formalmente el viernes por la Oficina del Comisionado de la MLB bajo los lineamientos del programa de prevención y tratamiento de drogas de las Ligas Menores.

Zerpa, un derecho de apenas 21 años de edad y oriundo de Yaracuy, se encontraba desarrollando su campaña con la sucursal Clase A del equipo, los Inland Empire 66ers, pertenecientes a la Liga de California.

Hasta el momento de la sanción, el serpentinero sudamericano venía registrando una actuación monticular de cuatro victorias y una sola derrota (4-1), acompañada de una efectividad de 4.70 a lo largo de 10 apariciones, todas ellas desempeñándose desde el bullpen en rol de relevista.

El joven serpentinero había acordado su ingreso al profesionalismo con la organización de Seattle en el año 2023, firmando un contrato de ligas menores que incluyó un modesto bono de firma de 10,000 dólares. Ahora, este tropiezo legal frena su proyección y desarrollo hacia el béisbol de las Mayores.

Con el anuncio de la penalización de Zerpa, la cifra de peloteros sancionados por violar las políticas de bienestar y salud de las Grandes Ligas continúa en alarmante aumento, convirtiendo al lanzador venezolano en el séptimo jugador disciplinado en lo que va de año debido a infracciones relacionadas con el uso de sustancias psicotrópicas o esteroides anabólicos.

Los casos de 2026

Esta suspensión se suma a una lista de penalizaciones severas que la liga ha emitido a lo largo de los meses previos. El casomás dramático ocurrió el pasado 3 de marzo, cuando el jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar, fue suspendido por la totalidad de la temporada tras dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos.

En el caso de Profar, la severidad del castigo se debió a que esta prueba fallida representaba su segunda ofensa consecutiva bajo las estrictas normativas antidopaje del sindicato y de la liga.

Asimismo, el 9 de enero, el jardinero agente libre Max Kepler fue inhabilitado también por 80 compromisos tras arrojar un resultado positivo por la sustancia conocida como Epitrenbolona, evidenciando que los controles de la Major League Baseball mantienen una fiscalización constante tanto en jugadores firmados como en aquellos que buscan un espacio en el mercado.