Los Marineros activan a Víctor Robles en busca de chispa ofensiva

Víctor Robles llegó a los Marineros en 2024 tras ser colocado en waivers por los Nacionales ( FUENTE EXTERNA )

Los Marineros de Seattle activaron este viernes al jardinero dominicano Víctor Robles desde la lista de lesionados de 10 días, luego de superar una distensión en el pectoral derecho que lo marginó del juego desde el pasado 8 de abril.

Para abrir espacio al quisqueyano en el roster de Las Mayores, el conjunto de Seattle envió al jardinero y primera base Connor Joe a la sucursal Triple-A en Tacoma.

Antes de su ingreso a la lista de incapacitados, Robles, de 29 años, acumulaba un promedio de bateo de .231 con una carrera remolcada en apenas cinco compromisos.

Robles viene de ver acción en 12 partidos de rehabilitación en las menores, en los que tuvo un promedio de .256 con siete carreras empujadas, con lo que superó por los registros de Joe, quien se marcha a Triple-A tras promediar un discreto .182 con un cuadrangular en 18 juegos.

Su estadía en Seattle

Durante la temporada de 2024, Víctor Robles experimentó un contraste en su rendimiento ofensivo. Con los Nacionales de Washington registró un inicio muy frío al batear apenas para .120 (3 hits en 25 turnos), sin cuadrangulares, con dos carreras empujadas y cuatro bases robadas en 14 desafíos.

Sin embargo, tras llegar a los Marineros de Seattle su ofensiva despertó en 77 compromisos: promedió un notable .328 de bateo, conectó cuatro jonrones, sumó 20 dobletes, remolcó 26 carreras y acumuló un sólido OPS de .860, y se destacó por su velocidad al estafarse 30 almohadillas en 31 intentos.

En la campaña de 2025, el jardinero dominicano no pudo mantener el mismo ritmo debido a problemas físicos, viendo acción en apenas 32 compromisos con el equipo grande de Seattle.

En ese trayecto consumió 106 turnos oficiales en los que disparó 26 indiscutibles para promediar .245 a la ofensiva, agregando un cuadrangular, cuatro dobles, un triple, nueve carreras remolcadas y seis bases robadas.

En lo que va de la actual temporada 2026 antes de ir a la lista de lesionados, el patrullero registraba una línea de .231 con un doble, una impulsada y una estafa en cinco partidos disputados.