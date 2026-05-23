Azulejos vencen a Skenes y los Piratas para ligar su cuarta victoria consecutiva

George Springer conectó el jonrón número 65 de su carrera abriendo partido y los Azulejos de Toronto propinaron a Paul Skenes derrotas en salidas consecutivas por primera vez en esta temporada, al vencer el sábado 5-2 a los Piratas de Pittsburgh para lograr su cuarto triunfo en fila y el séptimo en los últimos 10 juegos.

Skenes (6-4), el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, permitió cuatro carreras, un máximo de su carrera de nueve hits y una base por bolas en cinco entradas y un tercio, con dos ponches, siendo apenas la segunda vez en la temporada que poncha a menos de cinco bateadores.

Su efectividad aumentó a 3.00.

Skenes dejó el encuentro tras permitir cuatro imparables consecutivos en la sexta entrada. En su apertura anterior, contra Filadelfia el 17 de mayo, Skenes empató su cifra más alta en las Mayores al conceder cinco anotaciones.

Tyler Heineman también la botó por los campeones defensores de la Liga Americana, su primer cuadrangular desde el 19 de julio del año pasado.

Patrick Corbin (2-1) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, con un máximo de la temporada de siete ponches. Jeff Hoffman ponchó a los tres bateadores que enfrentó en el noveno episodio para anotarse su quinto salvamento en ocho oportunidades.

El entrenador de pitcheo de los Piratas, Bill Murphy, y el mánager Don Kelly fueron expulsados en incidentes separados en el sexto inning. Murphy fue echado luego de que el umpire de home, Alan Porter, inicialmente no vio una solicitud de revisión de jugada (challenge) por parte del receptor Henry Davis, mientras que Kelly fue expulsado por discutir una decisión de checked swing (intento de swing).

Springer conectó su jonrón al tercer lanzamiento del juego de Skenes, rompiendo una racha del derecho de 15 entradas sin permitir anotaciones como visitante. Springer suma cinco cuadrangulares esta temporada y es segundo de todos los tiempos en jonrones abriendo juego, detrás de los 81 del miembro del Salón de la Fama, Rickey Henderson.

Un doble productor de Marcell Ozuna con dos outs empató el juego en la sexta entrada, y los Azulejos tomaron una ventaja de 4-1 en la parte baja de ese mismo episodio gracias a un doble remolcador de Jesús Sánchez, un sencillo productor de Ernie Clement y un rodado de doble play de Andrés Giménez que impulsó otra carrera.

Próximo partido

El derecho de los Azulejos, Dylan Cease (3-2, 2.98 de efectividad), está programado para enfrentar al derecho de los Piratas, Mitch Keller (4-2, 3.86), en el cierre de la serie este domingo.