Cuatro años después de pensar en el retiro, Bryan Torres debuta a los 28 años con jonrón

Cuatro años después de considerar el retiro, Bryan Torres llegó a las Grandes Ligas a los 28 años y conectó un cuadrangular para los Cardenales de San Luis en su debut.

“Once años para llegar aquí”, dijo Torres, conteniendo las lágrimas tras ayudar a los Cardenales a vencer 8-1 a los Rojos de Cincinnati en el primer partido de una doble cartelera el sábado. “No soy un bateador de jonrones. Hoy, en mi debut, simplemente pasó. He estado aprendiendo a manejar la presión. Cuando el corazón va demasiado rápido, tienes que calmar las cosas. Hoy sentí un pequeño palpitar en el pecho”.

¿Cómo fue el debut de Bryan Torres en las Grandes Ligas?

Torres, quien jugó por primera vez en las ligas menores en 2015, alineó como séptimo en el orden y jugó en el jardín izquierdo.

Con el cabello teñido de rubio y abundante pintura negra bajo los ojos, negoció una base por bolas tras la cuenta máxima ante Chris Paddack (0-6) en la segunda entrada, conectó un sencillo ante una recta cortada en la cuarta, pegó un rodado de out en la sexta, falló con un elevado en la séptima y conectó un jonrón ante una recta de 95.2 mph de José Franco en la novena, enviando el lanzamiento en cuenta de 2-1 a la primera fila de los asientos del jardín derecho-central. “No hay muchas palabras para describir este momento”, expresó.

Los fanáticos de los Cardenales presentes en el juego, muchos de ellos agitando sus camisetas, no dejaron de corear su nombre y, tres bateadores más tarde, lo obligaron a salir del dugout a agradecer los aplausos (curtain call).

“Todos esos muchachos nos transmiten mucha energía”, dijo Torres.

Torres se convirtió en el tercer jugador de los Cardenales desde 1900 con un juego de múltiples hits que incluyera un jonrón en su debut, el primero desde Bobby Smith en Cincinnati el 16 de abril de 1957.

Trayectoria y desafíos previos al debut de Torres

“Bastante genial, hombre”, dijo el mánager de los Cardenales, Oliver Mármol. “Hay momentos a lo largo del año en los que das un paso atrás y te dedicas a disfrutar. Este es uno de ellos. Se nota, incluso en su primer turno al bate, que hay una tremenda calma en él cuando está en la caja de bateo”.

Torres firmó un contrato de ligas menores con Milwaukee en 2015, fue reclamado en la lista de disponibles (waivers) por la organización de San Francisco en diciembre de 2019, se convirtió en agente libre después de la temporada 2021 y pasó dos años con los Milwaukee Milkmen de la American Association, una liga independiente.

“No voy a mentir, en un momento pensé en retirarme”, confesó. “En ese instante, decidí que quería darme una oportunidad, y si lo hacía, entregarme al 100%”.

Firmó un contrato de ligas menores con los Cardenales en septiembre de 2023. Bateó para .331 con 28 dobles, dos jonrones, 56 carreras impulsadas y 33 bases robadas en Doble-A con Springfield; luego fue promovido a Triple-A con Memphis, donde bateó .328 con 16 dobles, nueve jonrones y 51 impulsadas en 2025.

Fue agregado al roster de 40 jugadores en noviembre pasado y jugó para Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de este año, donde se fue de 6-2 con un doble, tres boletos y tres carreras anotadas.

“Voy a intentar ponerlo a jugar tanto como sea posible”, comentó Mármol. “Es un bateador zurdo que entiende la zona de strike, encuentra la manera de embasarse y regala turnos al bate muy difíciles (pesky). Me gusta su conjunto de habilidades”.

Torres fue llamado desde Triple-A Memphis el viernes tras registrar un promedio de .336 con 10 dobles, dos jonrones, 16 carreras impulsadas y 10 bases robadas en 36 juegos.

“Estaba en el clubhouse sentado en mi lugar y mi mánager, Ben Johnson, me dijo: ‘Tengo buenas noticias para ti. Bryan Torres va para El Show (las Mayores)’”, recordó Torres. “Todos empezaron a gritar y a saltar. Algunos de ellos se pusieron a llorar conmigo”.

Varios miembros de su familia estuvieron presentes en el Great American Ball Park. Su primera llamada fue para su madre, Lissette Crespo.

“Desde que era un niño pequeño, a los 4 años, ella sacrificó todos sus fines de semana para llevarme al estadio”, relató. “Durante la semana, siempre me llevaba al parque a practicar, a jugar”.

Sus padres viajaron desde Puerto Rico el viernes, solo para que el juego de esa noche se suspendiera por lluvia.

“Fue muy emotivo. Él estaba llorando y cuando recibí la llamada, lloré con él”, dijo su madre durante la transmisión de televisión de los Cardenales. “Fue un momento especial”.

Torres tomó el lugar en el roster del jardinero Nathan Church, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el hombro izquierdo.

Se convirtió en el jugador de posición de mayor edad en debutar con los Cardenales desde el receptor Alberto Rosario, a los 29 años en 2016. El lanzador zurdo Nick Raquet también debutó la temporada pasada con San Luis a los 29 años.

“Ha sido un camino muy largo y difícil, y no el camino habitual”, concluyó Torres. “Todo pasa por una razón. Mi familia está muy feliz. Básicamente, estamos viviendo el sueño”.