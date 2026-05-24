Aaron Judge decide el juego con cuadrangular en la novena

Aaron Judge conectó cuadrangular para romper una racha de 11 partidos consecutivos sin vuelacercas. ( FUENTE EXTERNA )

Aaron Judge puso fin a la peor racha de su carrera con 11 juegos consecutivos sin carreras impulsadas al conectar un jonrón de dos carreras para terminar el encuentro ante Kevin Kelly en la novena entrada, dándole a los Yankees de Nueva York una victoria por 2-0 el domingo sobre los Rays de Tampa Bay.

Este significó su primer triunfo en cinco compromisos este año contra sus rivales de la División Este de la Liga Americana.

Después de que Ryan Weathers de Nueva York y Drew Rasmussen de Tampa Bay lanzaran siete entradas en blanco cada uno, el jardinero izquierdo de los Yankees, Cody Bellinger, realizó una jugada defensiva clave con dos outs en el octavo episodio.

Con Oliver Dunn en la segunda base y Junior Caminero en la primera, Ryan Vilade conectó un sencillo al jardín izquierdo y Bellinger retiró a Caminero en la tercera base tras el toque de Ryan McMahon, justo antes de que Dunn cruzara el plato.

El batazo de la victoria

Kelly (3-2) otorgó base por bolas a Trent Grisham abriendo el noveno capítulo, y Judge conectó un sinker al primer lanzamiento en la esquina de adentro hacia la banda contraria. La pelota aterrizó en la segunda fila de los asientos del jardín derecho-central para su 17.º jonrón, el primero desde el 10 de mayo.

Judge, quien llegó al partido en una mala racha de 24-1, conectó el cuarto jonrón de su carrera para dejar tendido al rival (walk-off) y el primero desde 2022, poniendo fin al juego más rápido de la temporada para los Yankees tras 2 horas y 12 minutos.

Fue el octavo hit de su carrera para decidir un partido.

El batazo de Judge habría sido cuadrangular en solo tres estadios de las Grandes Ligas: el Citizens Bank Park y el Great American Ball Park son los otros dos.

Nueva York frenó una racha de tres derrotas consecutivas con apenas su quinta victoria en 15 juegos, y detuvo una seguidilla de cinco triunfos de Tampa Bay, que perdió por apenas cuarta ocasión en 17 compromisos.

La ventaja de los Rays en la cima de la División Este de la Liga Americana se redujo a 4 1/2 juegos sobre los Yankees.

Tim Hill (1-2) ponchó a Richie Palacios para dejar varados a dos corredores en la novena entrada.

Próximos partidos

Rays: El zurdo Shane McClanahan (5-2, 2.82 ERA) abre una serie de tres juegos el lunes en Baltimore.

Yankees: El derecho Will Warren (6-1, 3.61) abre una serie de tres juegos el lunes en Kansas City, equipo que contará en el montículo con el derecho Michael Wacha (4-2, 2.70).