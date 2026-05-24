Astros completan la barrida tras vencer a los Cachorros

Jeremy Peña remolcó dos anotaciones en el triunfo de los Astros ante los Cachorros ( AFP )

Christian Walker conectó un jonrón de tres carreras para coronar una quinta entrada de cinco anotaciones, y los Astros de Houston completaron una barrida de tres juegos sobre los Cachorros de Chicago con una victoria por 8-5 el domingo.

Jake Meyers y Nick Allen agregaron cuadrangulares solitarios por Houston, que ha ganado tres juegos consecutivos y cuatro de los últimos cinco.

Michael Busch pegó un jonrón por Chicago, cuya racha de derrotas llegó a ocho partidos, su racha más larga desde una seguidilla de nueve derrotas durante la temporada 2022. Los Cachorros han perdido 12 de 14 juegos, incluyendo seis consecutivos en el Wrigley Field después de haber ganado 15 seguidos en su casa.

Un sencillo productor de dos carreras de Jeremy Peña en la quinta entrada le dio a los Astros la ventaja definitiva, y Walker le siguió con un cañonazo hacia el medio de las gradas del jardín izquierdo-central. Allen agregó un sencillo remolcador de "bloop" (vuelo corto) en el noveno episodio.

Labor del pitcheo

Peter Lambert (3-4) permitió cinco hits y tres carreras en las primeras cinco entradas. Otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cinco. Dejó las bases llenas en el segundo capítulo tras ponchar a Michael Conforto.

El relevista AJ Blubaugh permitió el jonrón de Busch y Nate Pearson trabajó la novena entrada para apuntarse su primer salvamento.

Shota Imanaga (4-5) sufrió su tercera derrota consecutiva tras permitir las siete carreras y siete hits, con una base por bolas y seis ponches.

Detalles del juego y reporte de Yordan Álvarez

El jugador de cuadro novato de los Cachorros, Pedro Ramírez, tuvo la primera apertura de su carrera en la segunda base un día después de unirse al club, y conectó un doble para el primer hit y la primera carrera impulsada de su carrera en la segunda entrada.

Pete Crow-Armstrong le siguió con un elevado de sacrificio y Nico Hoerner agregó un sencillo remolcador para darle a Chicago una ventaja temprana de 3-1.

El jardinero de Houston, Yordan Álvarez, quien abandonó el juego del sábado debido a espasmos en la espalda, no estuvo en la alineación, pero el mánager Joe Espada dijo que el guardabosques no sentía ningún efecto persistente.

Próximos partidos

Astros: El derecho Tatsuya Imai (1-2, 8.31 ERA) abre una serie en Texas el lunes por la noche.

Cachorros: No han anunciado a un abridor para el juego del lunes por la tarde en Pittsburgh. El derecho Carmen Mlodzinski (4-3, 3.96) está programado para abrir por los Piratas.