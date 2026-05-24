Dodgers se llevan la serie tras vencer a los Cerveceros con joya de Yamamoto

Andy Pages conectó un jonrón de dos carreras inmediatamente después de que Kyle Tucker conectara un triple remolcador de dos anotaciones para romper el empate en la quinta entrada, respaldando la sólida labor monticular de Yoshinobu Yamamoto para que los Dodgers de Los Ángeles derrotaran 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee el domingo.

Los Ángeles ganó dos de tres juegos en Milwaukee este fin de semana para cerrar una gira con marca de 7-2. Los Cerveceros habían tenido un registro de 6-0-1 en sus últimas siete series antes de perder esta.

Yamamoto (4-4) permitió solo una carrera a lo largo de siete entradas en lo que fue su primer enfrentamiento ante los Cerveceros desde que lanzó un juego completo de tres hits en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, otro triunfo de los Dodgers por 5-1 en Milwaukee.

Will Klein se encargó de la octava entrada y Tanner Scott lanzó la novena para que el bullpen de Los Ángeles extendiera su racha récord de la franquicia en la era moderna a 38 entradas consecutivas sin permitir carreras.

Según Sportradar, la última vez que un bullpen de las Grandes Ligas tuvo una racha tan larga fue en septiembre de 2017, cuando los relevistas de Cleveland hilaron 39 entradas en blanco.

El ataque decisivo en la quinta entrada

El encuentro estaba empatado 1-1 cuando Mookie Betts abrió la quinta entrada por Los Ángeles con un sencillo ante Brandon Sproat, quien luego otorgó base por bolas a Freddie Freeman antes de abandonar el juego.

Tucker recibió a Shane Drohan conectando un lanzamiento en cuenta completa (3-2) justo por la línea del jardín derecho para anotar a Betts y Freeman.

Acto seguido, Pages mandó el siguiente lanzamiento de Drohan por encima de la barda del jardín izquierdo para ampliar la ventaja de los Dodgers a 5-1. El bambinazo de 380 pies fue el primer jonrón que permite Drohan en su carrera, llegando en la décima aparición del novato.

Sproat (1-3) estuvo saliendo constantemente de apuros hasta que se quedó sin gasolina en el quinto episodio.

Los Dodgers dejaron a dos hombres en base en tres de las primeras cuatro entradas. Consiguieron una carrera en el cuarto inning cuando Teoscar Hernández anotó mediante un lanzamiento descontrolado (wild pitch) después de que Sproat golpeara a Miguel Rojas con un lanzamiento para llenar las bases.

Jake Bauers anotó la única carrera de Milwaukee en la segunda entrada.

Próximos partidos

Dodgers: Emmett Sheehan (3-1, 4.93 ERA) se enfrentará a los Rockies de Colorado el lunes en Los Ángeles. Los Rockies aún no han anunciado a su lanzador abridor.

Cerveceros: Jacob Misiorowski (4-2, 1.89) se medirá al lanzador de San Luis, Matthew Liberatore (2-2, 4.70), el lunes cuando los Cerveceros abran una serie en casa.