Edward Cabrero es colocado en lista de lesionados

Estaba programado que Edward Cabrera realizara sesiones de atrapadas y probara su condición desde el montículo el domingo por la mañana en el Wrigley Field. Sin embargo, pronto quedó claro que los resultados no coincidían con el reciente optimismo de Cabrera de que no se perdería ninguna apertura con los Cachorros.

Antes del juego del domingo contra los Astros, Chicago colocó a Cabrera en la lista de lesionados de 15 días (retroactiva al jueves) debido a una ampolla en el dedo medio de la mano derecha, la cual forzó el final abrupto de su última apertura .

Los Cachorros convocaron al lanzador zurdo Jordan Wicks desde Triple-A Iowa para cubrir este nuevo vacío en un cuerpo de lanzadores que se encuentra bastante golpeado por las lesiones.

Tras la apertura del zurdo Shota Imanaga por los del norte de Chicago el domingo, los Cachorros planean tener al derecho Ben Brown como abridor del lunes para el inicio de una serie de cuatro juegos en Pittsburgh. El resto de la rotación contra los Piratas figura actualmente como "Por Anunciar".

Los Cachorros necesitarán un abridor para el martes, y Wicks se perfila ahora como el principal candidato para ese puesto.

Basado en el calendario, Jameson Taillon y Colin Rea no podrían abrir sino hasta el miércoles y el jueves, respectivamente, como muy pronto. Es probable que los Cachorros esperen hasta el lunes para anunciar oficialmente los planes de la rotación más allá de Brown.

Detalles de la lesión de Cabrera

Cabrera abandonó su apertura del miércoles tras realizar un lanzamiento descontrolado a Joey Ortiz para abrir la cuarta entrada en la derrota por 5-0 de los Cachorros ante los Cerveceros. Tanto el descontrol de la recta como su velocidad (92.5 mph) resultaron alarmantes, por lo que el derecho fue retirado del juego de inmediato.

Posteriormente se reveló que el lanzador ya venía intentando lanzar con la ampolla incluso antes de esa apertura.

Al ser consultado sobre cómo manejar la situación y la posibilidad de realizar su próxima apertura programada, Cabrera dijo que "no estaba preocupado". Evidentemente, la ampolla requería más tiempo para sanar, considerando que los Cachorros optaron por el movimiento a la lista de lesionados.

Cabrera no será elegible para regresar sino hasta el 5 de junio como muy pronto, en una serie en casa frente a los Gigantes.

En lo que va de la temporada, Cabrera, de 28 años, registra una efectividad de 4.00 con 47 ponches y 20 bases por bolas en 54 entradas laboradas (10 aperturas).

El panorama de lesionados de los Cachorros

Los Cachorros tampoco cuentan actualmente con el zurdo Matthew Boyd, quien se encuentra en la lista de lesionados de 15 días luego de someterse a una cirugía en la rodilla izquierda el pasado 7 de mayo.

Boyd simuló múltiples entradas desde el montículo el viernes y está programado para enfrentar a bateadores en una sesión de práctica de bateo en vivo (Live BP) en algún momento de la próxima serie en Pittsburgh. Boyd también necesita continuar avanzando en su programa de carreras.

Más allá de Boyd, Chicago no contará con Cade Horton (cirugía en el codo derecho) por el resto de la temporada, y es posible que no vean a Justin Steele (distensión en el flexor izquierdo) sino hasta la segunda mitad del año.

Steele tiene programada una revisión médica con el Dr. Keith Meister la próxima semana y necesitará el visto bueno antes de reanudar su programa de lanzamientos.