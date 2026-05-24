Video|Esmerlyn Valdez conectó cuadrangular en triunfo de Pittsburgh

Esmerlyn Valdez recorre las bases luego de conectar su primer hit en el béisbol de Grandes Ligas. ( AFP )

Esmerlyn Valdez conectó un cuadrangular para el primer hit de su carrera, Spencer Horwitz y Oneil Cruz también la botaron, y los Piratas de Pittsburgh vencieron el domingo 4-1 a los Azulejos de Toronto para evitar una barrida de tres juegos.

Valdez fue ascendido desde Triple-A Indianápolis el viernes y se había ido de 7-0 antes de conectar un jonrón de dos carreras ante Chase Lee en la sexta entrada.

El relevista de los Piratas, Dennis Santana, negoció un intercambio con un joven fanático para recuperar la pelota, entregándole un bate firmado por Valdez y una gorra del equipo a cambio del recuerdo para Valdez.

Reporte de lesionados: Dylan Cease y Vladimir Guerrero Jr.

El abridor de los Azulejos, Dylan Cease, salió después de cuatro entradas y dos tercios debido a un dolor en el tendón de la corva izquierda. Cease (3-3) permitió dos carreras y cuatro hits antes de marcharse. Otorgó una base por bolas y ponchó a ocho.

El toletero de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., se marchó en la parte baja de la quinta entrada tras ser golpeado en la parte interna de su codo derecho por un lanzamiento del derecho de los Piratas, Mitch Keller. Lenyn Sosa entró a correr por Guerrero y se encargó de la primera base.

Los Azulejos informaron que la radiografía del codo de Guerrero no reveló ninguna fractura.

Actuaciones destacadas y pitcheo

Keller (5-2) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas. Otorgó tres boletos y ponchó a cinco.

Gregory Soto terminó en el noveno capítulo para apuntarse su quinto salvamento en siete oportunidades, ponchando a Daulton Varsho para el último out y dejando a dos corredores en base.

Horwitz conectó un jonrón al primer lanzamiento de Cease en el juego, su quinto de la temporada. Cruz conectó un bambinazo abriendo la segunda entrada, su undécimo del año.

El jugador de cuadro Ernie Clement impulsó la única carrera de Toronto con un sencillo remolcador en el cuarto episodio.

Próximos partidos

Piratas: El derecho Carmen Mlodzinski (4-3, 3.96 ERA) está programado para abrir contra los Cachorros el lunes. Chicago aún no ha anunciado a su abridor.

Azulejos: El derecho Trey Yesavage (2-1, 1.07 ERA) está programado para abrir el lunes contra el derecho de Miami, Janson Junk (2-5, 5.07).