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Guerrero Jr. sale de juego al ser golpeado en el codo

El derecho Dylan Cease salió del partido con problemas en la corva

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    Guerrero Jr. sale de juego al ser golpeado en el codo
    Vladimir Guerrero Jr. salió del partido del domingo luego de ser golpeado en el codo. (FUENTE EXTERNA)

    El primera base estrella de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., abandonó la derrota del domingo por 4-1 ante los Piratas de Pittsburgh tras ser golpeado por un lanzamiento en el codo derecho en la quinta entrada.

    Guerrero se retiró inmediatamente después de la lesión y se dirigió al clubhouse sin hablar con el mánager John Schneider ni con el preparador físico.

    Los resultados iniciales de las radiografías revelaron que el cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas sufrió una contusión en el codo pero evitó una fractura, anunció el club.

    Schneider agregó que Guerrero recibió el impacto en el nervio del codo, según Ben Nicholson-Smith de Sportsnet.

    Guerrero tiene tres jonrones con 22 carreras impulsadas y un OPS de .758 esta temporada. El jugador de 27 años ha jugado al menos 156 partidos por campaña desde 2021.

    Cease con lesión en la corva

    Los Azulejos también perdieron a su as Dylan Cease debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda en la parte alta de la entrada.

    El derecho fue retirado debido a una leve molestia en su pierna, anunció el equipo.

    Cease se someterá a una resonancia magnética, pero las señales iniciales son positivas, ya que el lanzador le dijo a Schneider que quiere hacer su próxima apertura, según Keegan Matheson de MLB.com.

    RELACIONADAS

    El jugador de 30 años tiene una efectividad de 3.05 con un WHIP de 1.21 y lidera las Grandes Ligas con 92 ponches en 62 entradas en su primera temporada con Toronto.

    • Ha realizado al menos 32 aperturas por año desde 2021.
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