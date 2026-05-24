Hoskins y Bazzana guían a los Guardianes sobre los Filis

Rhys Hoskins conectó un doble remolcador en la sexta entrada y Travis Bazzana pegó un jonrón en la octava para guiar a los Guardianes de Cleveland a una victoria por 3-1 sobre los Filis de Filadelfia el domingo.

Hoskins tiene un historial de batazos importantes cada vez que regresa a Filadelfia para enfrentar a su antiguo equipo, y eso continuó el domingo.

Después de que Chase DeLauter negociara una base por bolas con dos outs en el sexto episodio, Hoskins duplicó por la línea de la tercera base, anotando DeLauter y dándole a Cleveland una ventaja de de dos carreras.

En nueve juegos que Hoskins ha jugado en Filadelfia como oponente —dos veces con Milwaukee las últimas dos temporadas y este año con Cleveland— acumula cinco extrabases: tres jonrones y dos dobles.

Steven Kwan abrió el marcador para los Guardianes con un sencillo remolcador en la quinta entrada, y Bazzana conectó un bambinazo solitario en la octava, su tercero de la temporada, para que Cleveland ganara por octava vez en nueve juegos.

Labor del pitcheo y el ataque de Filadelfia

Parker Messick (6-1) se anotó la victoria al lanzar cinco entradas y dos tercios en blanco, permitiendo cinco hits y ponchando a seis. Cade Smith lanzó un noveno capítulo perfecto para apuntarse su 18.º salvamento, líder en las Grandes Ligas.

Bryce Harper impulsó la única carrera de los Filis con un elevado de sacrificio en la octava entrada que anotó Brandon Marsh, quien había abierto el episodio con un triple. Filadelfia ha perdido cuatro de sus últimos cinco compromisos.

Andrew Painter (1-5) cargó con la derrota por los Filis. Painter permitió dos carreras y seis hits, y ponchó a tres en seis entradas y un tercio, en lo que fue su apertura más larga de la temporada.

Próximos partidos

Guardianes: Abren una serie de tres juegos en casa contra Washington el lunes. El derecho Tanner Bibee (0-6, 3.75 ERA) está programado para abrir por los Guardianes contra el derecho Zach Littell (3-4, 5.83).

Filis: Inician una gira de seis juegos en San Diego el lunes. El zurdo de Filadelfia, Jesús Luzardo (3-4, 4.85 ERA), se enfrentará al derecho Griffin Canning (0-2, 9.00).