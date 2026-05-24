×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Juan Soto fuera de la alineación por enfermedad

Los síntomas similares a los de la gripe que afectan a Soto no son un incidente aislado

    Expandir imagen
    Juan Soto fuera de la alineación por enfermedad
    Juan Soto (FUENTE EXTERNA)

    El toletero estrella de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue retirado a última hora de la alineación para el partido del domingo contra los Marlins de Miami debido a una enfermedad.

    Soto estaba en la alineación original y programado para batear como tercer bate y bateador designado. En su lugar, el jardinero novato A.J. Ewing bateará tercero, mientras que MJ Meléndez reemplazará a Soto como el bateador designado.

    "Ha estado luchando contra esto durante los últimos tres días y hoy llegó con fiebre y dolores corporales. No durmió mucho", dijo el mánager de los Mets, Carlos Mendoza. "Con suerte, se recuperará y tendremos al jugador para hoy".

    Los síntomas similares a los de la gripe que afectan a Soto no son un incidente aislado, agregó Mendoza.

    "Hay mucha gente que ha estado lidiando con esto durante la última semana", señaló.

    Impacto en los Mets y reporte de lesionados

    La ausencia de Soto creará un gran vacío en una alineación que anotó solo una carrera y conectó tres hits en cada de los dos primeros juegos contra Miami.

    Soto, de 27 años, tiene 10 jonrones y un OPS de .949 en su segunda temporada con los Mets. Nueva York ya extraña a su campocorto estrella Francisco Lindor, quien ha estado fuera de acción desde el 22 de abril debido a una lesión en la pantorrilla.

    RELACIONADAS
    • Las lesiones también han dejado fuera a los jugadores habituales Francisco Álvarez, Luis Robert Jr. y Jorge Polanco.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.