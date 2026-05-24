Juan Soto fuera de la alineación por enfermedad

El toletero estrella de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue retirado a última hora de la alineación para el partido del domingo contra los Marlins de Miami debido a una enfermedad.

Soto estaba en la alineación original y programado para batear como tercer bate y bateador designado. En su lugar, el jardinero novato A.J. Ewing bateará tercero, mientras que MJ Meléndez reemplazará a Soto como el bateador designado.

"Ha estado luchando contra esto durante los últimos tres días y hoy llegó con fiebre y dolores corporales. No durmió mucho", dijo el mánager de los Mets, Carlos Mendoza. "Con suerte, se recuperará y tendremos al jugador para hoy".

Los síntomas similares a los de la gripe que afectan a Soto no son un incidente aislado, agregó Mendoza.

"Hay mucha gente que ha estado lidiando con esto durante la última semana", señaló.

Impacto en los Mets y reporte de lesionados

La ausencia de Soto creará un gran vacío en una alineación que anotó solo una carrera y conectó tres hits en cada de los dos primeros juegos contra Miami.

Soto, de 27 años, tiene 10 jonrones y un OPS de .949 en su segunda temporada con los Mets. Nueva York ya extraña a su campocorto estrella Francisco Lindor, quien ha estado fuera de acción desde el 22 de abril debido a una lesión en la pantorrilla.

Las lesiones también han dejado fuera a los jugadores habituales Francisco Álvarez, Luis Robert Jr. y Jorge Polanco.