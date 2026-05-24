Video | Marlins barren a los Mets con Grand Slam de Heriberto Hernández

Heriberto Hernández reacciona al conectar cuadrangular con las bases llenas para darle el triunfo a los Marlins ante los Metros. ( AFP )

Heriberto Hernández conectó un jonrón con las bases llenas ante Devin Williams en la novena entrada para el primer hit de su carrera que decide un juego (walk-off), dándole a los Marlins de Miami una victoria por 4-0 el domingo y la barrida en la serie de tres juegos sobre los Mets de Nueva York.

Nueva York anotó solo dos carreras y conectó 11 hits en toda la serie, y ha anotado dos carreras o menos en cuatro partidos consecutivos.

Los Mets (22-31), que han caído al último lugar de la División Este de la Liga Nacional, fueron blanqueados por sexta vez esta temporada al concluir una gira con marca de 2-5. Han anotado una carrera o ninguna en 15 juegos.

Juan Soto fue retirado de la alineación antes del juego debido a la fiebre. Marcus Semien se fue de 10-0 en la serie, bajando su promedio a .214.

Miami (25-29) barrió una serie por primera vez desde sus primeros tres juegos de la temporada contra Colorado.

La novena entrada definitiva

Christopher Morel abrió el noveno episodio con un doble ante Williams (3-2), Javier Sanoja se sacrificó, Liam Hicks recibió base por bolas y Xavier Edwards fue caminado intencionalmente.

Hernández vio pasar un cambio de velocidad para el primer strike cantado y Williams, quien no había permitido carrera en sus 10 apariciones previas, dejó otro cambio sobre el plato que Hernández conectó a 416 pies por encima de la barda del jardín central.

Pete Fairbanks (2-2) dejó a un corredor varado en la segunda base en el noveno cuando Carson Benge se ponchó mirando el tercer strike.

El jardinero central novato de Nueva York, A.J. Ewing, enfrió en el plato a Sanoja cuando este intentó anotar desde la segunda base tras un sencillo de Edwards en la séptima entrada.

Labor de los abridores y reporte de lesionados

El abridor de los Mets, Christian Scott, permitió cuatro hits en un máximo de la temporada de cinco entradas y dos tercios.

Después de comenzar la temporada con 15 apariciones como relevista, Tyler Phillips abrió por Miami y permitió dos hits en tres entradas y dos tercios.

El primera base de Miami, Connor Norby, abandonó el encuentro debido a una molestia en el codo izquierdo luego de que Scott lo golpeara con una recta de 85.6 mph en el cuarto episodio.

Próximos partidos

Mets: El derecho Nolan McLean (2-3, 3.57) abrirá el lunes el primero de una serie en casa contra Cincinnati, luego de permitir las máximas cifras de su carrera con nueve carreras (seis limpias) en su última apertura contra Washington. El zurdo Nick Lodolo (0-1, 7.20) abrirá por los Rojos.

Marlins: El derecho Janson Junk (2-5, 5.07) abrirá el lunes en Toronto contra el derecho Trey Yesavage (2-1, 1.07).