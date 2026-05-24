Salvador Pérez lidera la ofensiva y los Reales vencen a los Marineros

Julio Rodríguez conectó su noveno cuadrangular de la temporada ( FUENTE EXTERNA )

Salvador Pérez le hizo pagar al lanzador de Seattle, Bryan Woo, por llenar las bases intencionalmente antes de su turno, al conectar un sencillo remolcador de la ventaja con dos outs el domingo, lo que encendió la ofensiva de Kansas City y propulsó a los Reales a una victoria por 8-6 sobre los Marineros.

Seth Lugo (2-4) permitió un jonrón en la primera entrada a Julio Rodríguez antes de lanzar hasta el séptimo episodio por Kansas City. El ex finalista al premio Cy Young permitió tres carreras, seis hits y dos boletos para ganar por primera vez desde su debut de temporada el 29 de marzo.

Carter Jensen y Maikel García también impulsaron dos carreras cada uno para los Reales, quienes ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 9 y 10 de mayo.

Lucas Erceg permitió tres carreras en la novena entrada en una situación de no salvamento antes de terminar el encuentro.

El pitcheo de Bryan Woo y el ataque de los Reales

Woo (4-3) permitió cuatro carreras, seis hits y otorgó dos bases por bolas en cuatro entradas y dos tercios. Previamente, había permitido solo dos carreras en sus últimas 18 entradas.

Los abridores de los Reales llegaron al partido con una racha de 19 entradas en blanco, y Lugo retiró rápidamente al primer bate J.P. Crawford.

Pero en su segundo lanzamiento a Rodríguez, el toletero de los Marineros mandó un sinker de 89 mph al bullpen del jardín izquierdo para darle a Seattle una ventaja de 1-0.

El juego se mantuvo así hasta la quinta entrada, cuando Woo dio boleto a Michael Massey y permitió un sencillo de toque con dos strikes a Kyle Isbel. Woo se recuperó al retirar a los siguientes dos bateadores, pero luego optó por dar una base por bolas intencional a Vinnie Pasquantino para llenar las almohadillas.

Pérez, quien ha estado pasando por dificultades a lo largo de la temporada, conectó un sencillo productor de dos carreras por la banda izquierda del cuadro interior para darle la ventaja a Kansas City. Jensen le siguió con un doblete de dos carreras para poner el marcador 4-1 y sacar a Woo del encuentro.

Los Reales agregaron una carrera en la sexta y séptima entrada, y dos más en la octava para asegurar el partido.

Próximos partidos

Marineros: Viajan a California para enfrentar a los Atléticos el lunes por la noche, con el derecho Emerson Hancock (3-2, 3.07 ERA) programado para abrir.

Reales: Reciben a los Yankees para un juego vespertino en el Día de los Caídos (Memorial Day), con el derecho Michael Wacha (4-2, 2.70) en el montículo.