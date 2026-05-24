Teoscar Hernández impulsa seis carreras y el bullpen de la Dodgers extiende la racha

Teoscar Hernández conectó un jonrón e igualó una marca personal con seis carreras impulsadas, y el bullpen de Los Ángeles extendió su racha de entradas en blanco a 36, en la victoria de los Dodgers por 11-3 sobre los Brewers de Milwaukee el sábado por la noche.

Es la racha más larga de entradas sin permitir anotaciones para un bullpen de los Dodgers desde al menos 1901. Según Sportradar, es la racha más larga para cualquier bullpen de las Mayores desde septiembre de 2017, cuando los relevistas de Cleveland hilaron 39 entradas consecutivas en blanco.

Alex Vesia, Kyle Hurt, Tanner Scott y Jonathan Hernández lanzaron una entrada cada uno en relevo del abridor Roki Sasaki (3-3). Solo uno de los cinco hits de Milwaukee llegó en las últimas siete entradas.

La última vez que el bullpen de los Dodgers permitió una carrera fue en la derrota por 6-2 ante los Gigantes de San Francisco el 12 de mayo.

Los Ángeles rompió una racha de cuatro victorias consecutivas de Milwaukee y venció a los Brewers en la temporada regular por primera vez desde un triunfo por 7-2 el 13 de agosto de 2024.

Milwaukee había ganado nueve enfrentamientos consecutivos de temporada regular contra los Dodgers, quienes, no obstante, barrieron a los Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

Hernández conectó un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada para poner a Los Ángeles adelante de forma definitiva. Luego, impulsó una carrera con un sencillo en el octavo episodio y sumó un sencillo productor de dos más en el noveno.

Los Dodgers perdían 3-0 antes de fabricar cuatro anotaciones contra Robert Gasser (0-1) en el cuarto inning.

Freddie Freeman y Andy Pages comenzaron el ataque con dobles consecutivos. Un out después, Kyle Tucker negoció una base por bolas. Fue entonces cuando Hernández conectó un lanzamiento en cuenta de 0-2 que pegó en el poste de foul del jardín izquierdo.

Los lanzadores abridores de Milwaukee no habían permitido carreras en tres juegos consecutivos antes de que los Dodgers descifraran a Gasser.

Los Dodgers agregaron tres carreras contra DL Hall en la octava entrada y cuatro ante Jake Woodford en la novena.

Los lanzadores de los Brewers otorgaron 11 bases por bolas, un máximo de la temporada, incluyendo cuatro a Freeman. También representó la mayor cantidad de carreras que los Brewers han permitido en un juego este año.

Jackson Chourio, de Milwaukee, conectó dos dobles. Jake Bauers se fue de 4-0 con tres ponches, poniendo fin a su racha de 12 juegos consecutivos dando de hit. Bauers se había embasado de manera segura en 22 partidos seguidos.

Próximo partido

Yoshinobu Yamamoto (3-4, 3.32 de efectividad) lanzará por Los Ángeles y Brandon Sproat (1-2, 5.75) abrirá por Milwaukee el domingo por la tarde.