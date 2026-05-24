Tatis Jr. pierde demanda y tendrá que pagar US$34 millones por crédito de US$2 millones

Fernando Tatis Jr. recibió el crédito de los dos millones de dólares cuando jugaba en Clase A. ( FUENTE EXTERNA )

Las cuentas bancarias de Fernando Tatis Jr. han recibido una mordida. Un juez del Tribunal Superior de San Diego desestimó oficialmente el intento de la superestrella de los Padres de anular un controvertido acuerdo que firmó en 2017 con Big League Advance Fund, una firma de inversión en talento que le otorgó al entonces joven prospecto un anticipo de 2 millones de dólares a cambio del 10 % de sus ganancias futuras.

El fallo significa que Tatis Jr. sigue obligado a pagar decenas de millones de dólares, incluyendo 3,2 millones ya otorgados en arbitraje y más de 240.000 dólares en honorarios de abogados de la firma. Ese 10 % que comprometió le costará una devolución de poco más de 34 millones de dólares.

Tatis Jr. tenía solo 18 años y era un prospecto de ligas menores cuando firmó el acuerdo con la firma.

Para Tatis Jr., la desestimación representa una dura derrota legal enmarcada en una lucha mucho mayor sobre cómo se monetiza a los jóvenes atletas, especialmente en otros países, antes de que comprendan completamente el negocio que los rodea.

La demanda de Tatis Jr. describió a la compañía como depredadora, acusando al exjugador de las Grandes Ligas Michael Schwimer y a los representantes de BLA de aprovecharse de adolescentes con dificultades económicas mediante promesas llamativas y dinero fácil.

Según los documentos judiciales, Tatis alegó que fue "inducido fraudulentamente" a firmar el acuerdo durante una cena en 2017, donde la atención se centró en el dinero inmediato para él y su familia, y no en las consecuencias a largo plazo del acuerdo.

Una promesa cuando aceptó el dinero

Cuando Tatis Jr. firmó el contrato, no era la figura principal de los Padres. Era un talento excepcional con un futuro brillante. Cualquiera podía ver que algún día se convertiría en una estrella, y con los contratos inflados del béisbol en una liga sin tope salarial, el 10% de sus ganancias futuras iba a ser mucho mayor que un pago inicial de 2 millones de dólares.

Sin embargo, es hijo de Fernando Tatis Sr., un jugador de las Grandes Ligas con 14 años de experiencia que ganó cerca de 20 millones de dólares en su carrera. ¿Por qué su hijo necesitaría un anticipo de 2 millones de dólares?

Cuatro años después de recibir ese anticipo, Tatis Jr. firmó un megacontrato de 14 años y 340 millones de dólares que transformó el acuerdo original en un pago de 34 millones de dólares a Big League Advance. ¡Menuda rentabilidad!

Y, por supuesto, Tatis Jr. no quería pagar esa cantidad a la empresa que originalmente le había dado 2 millones de dólares. Pero el tribunal finalmente falló a favor de la empresa.

La jueza Judy S. Bae dictaminó que la decisión del árbitro era legalmente sólida, rechazando los argumentos del equipo legal de Tatis Jr. de que el acuerdo era ilegal. Los abogados de Tatis Jr. anunciaron que planeaban apelar la decisión de inmediato.