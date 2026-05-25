Chris Taylor anuncia su retiro luego de una novela de indecisiones durante el fin de semana

Chris Taylor cuando conectó su jonrón decisico en la serie de comodín del 2021 contra San Luis. ( FUENTE EXTERNA )

El veterano e histórico utility de las Grandes Ligas, Chris Taylor, puso fin definitivo a la incertidumbre sobre su futuro y anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional tras 12 temporadas en el Big Show.

El anuncio llega tras un caótico fin de semana repleto de informaciones cruzadas en los registros de las ligas menores que confundieron a los aficionados de la MLB.

La novela comenzó el pasado viernes cuando el nombre de Taylor apareció en la lista de retiros de la MiLB mientras accionaba con Salt Lake, sucursal Triple-A de los Angelinos de Los Ángeles.

Chris Taylor´s walk-off home run in the 2021 NL Wild Card Game will always be remembered by @Dodgers fans



Best of luck in retirement, Chris! pic.twitter.com/zksSRZtZh8 — MLB (@MLB) May 23, 2026

Menos de 24 horas después, los reportes indicaron que el jugador de 35 años había dado marcha atrás para ser colocado en la lista de lesionados por una fractura en el antebrazo.

Sin embargo, el propio pelotero rompió el silencio el domingo para confirmar que colgará los tenis definitivamente para empezar un "nuevo capítulo" junto a su esposa e hijos MLB.com.

Taylor será recordado como una de las piezas suizas más valiosas de la pasada década en las Mayores, especialmente con los Dodgers de Los Ángeles, franquicia con la que militó por 10 campañas tras ser cambiado desde Seattle en 2016.

Mejor temporada

Su año cumbre llegó en 2017 cuando bateó para .288 con 21 jonrones mientras defendía hasta cinco posiciones distintas, además de ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional junto a Justin Turner.

El momento que inmortalizó a Taylor en el corazón de la fanaticada azul ocurrió en la postemporada de 2021, cuando conectó un dramático jonrón de oro ante Alex Reyes de los Cardenales de San Luis para decidir el juego de comodines.

El versátil jugador se marcha de los diamantes tras registrar una línea ofensiva de .247 en ocho postemporadas distintas y luego de un breve paso este año en el que disputó 30 encuentros con los Angelinos antes de ser dejado en libertad.