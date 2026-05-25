Tatis Jr. apelará fallo que le obliga pagar US$34 millones

El conectar su primer jonrón de la temporada antes de que finalice mayo no es lo único que puede distraer a Fernando Tatis Jr. El Bebo dijo a los medios en San Diego que apelará la decisión de un juez que rechazó el viernes una demanda de nulidad del polémico contrato que firmó en 2017 con Big League Advance (BLA) y por el que tendrá que devolver el 1,600 % de lo que cobró.

La jueza Judy Bae, del Tribunal Superior de San Diego, confirmó el viernes su fallo preliminar, que dictaminó que la demanda de Tatis se presentó fuera de plazo.

Según el San Diego Union-Tribune, la estrella de los Padres ahora le debe a BLA casi 3.7 millones de dólares, una cantidad que incluye el dinero que adeudaba cuando dejó de realizar pagos a finales de 2023, intereses, honorarios de abogados y otros costos. También tendrá que pagar 240 mil dólares como gastos a los abogados de BLA.

El contrato de 14 años y 340 millones de dólares que Tatis firmó en febrero de 2021 con los Padres implica que BLA tiene derecho a recibir 34 millones de dólares.

Tatis declaró el sábado que planeaba apelar. "Esto definitivamente no ha terminado", afirmó antes del juego contra los Atléticos y remitió cualquier comentario adicional a su equipo legal.

Así se tranzó el negocio

BLA le entregó a Tatis, entonces con 18 años, 2 millones de dólares en octubre de 2017 (tras concluir su segunda temporada en ligas menores donde finalizó en AA) a cambio del 10 % de sus ganancias futuras.

Tatis no firmó el contrato en California, pero buscaba amparo legal en este estado debido a las leyes de protección al consumidor.

El equipo legal del pelotero argumentó que BLA es una entidad crediticia sin licencia que otorga préstamos ilegales y utiliza tácticas manipuladoras e ilícitas para atraer a adolescentes a inversiones.

Los términos del contrato incluían un acuerdo para someterse voluntariamente a un arbitraje. Tatis presentó su demanda en San Diego casi un año después del inicio del arbitraje, según informó un abogado de BLA a Courthouse News Service.

En un comunicado de junio de 2025, el dominicano afirmó que estaba "luchando esta batalla no solo por mí, sino por todos aquellos que aún persiguen sus sueños y aspiran a brindar una vida mejor a sus familias".

"Quiero ayudar a proteger a esos jóvenes jugadores que aún no saben cómo protegerse de estos prestamistas abusivos y esquemas financieros ilegales; los chicos deberían centrarse en su pasión por el béisbol, no en evitar negocios turbios", declaró.

En el fallo, Bae escribió que "una parte que impugne la legalidad de todo el contrato debe plantear dichas impugnaciones antes de que comience el procedimiento de arbitraje". Sin embargo, el fallo dio la razón a Tatis en cuanto a que la ley de California era aplicable aunque firmó en el extranjero.

Argumentos de la jueza

"El interés de Delaware en esta disputa es mínimo, porque el acuerdo se negoció y firmó en RD", escribió la jueza Bae.

"Además, dado que Tatis realizó pagos en virtud del Contrato de Jugador como de los Padres de San Diego, dicho contrato se ejecutó fundamentalmente en California. Aplicar la ley de Delaware socavaría una política pública fundamental de California, aplicar la cláusula de elección de ley de Delaware sería contrario a la política pública de este estado". "Cuando se trata de un contrato ilegal, este puede y debe ser revisado", declaró el abogado Maurice Mitts, durante la audiencia.