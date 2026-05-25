×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Framber Valdez
Framber Valdez

Aunque sale sin decisión, Framber Valdez lanza una salida de calidad ante los Orioles

El zurdo dominicano lanzó seis sólidas entradas de una carrera, pero un jonrón de Colton Cowser en el noveno decidió el partido

    Expandir imagen
    Aunque sale sin decisión, Framber Valdez lanza una salida de calidad ante los Orioles
    Framber Valdez en acción desde el montículo. (ARCHIVO/ AFP)

    Un cuadrangular dramático de Colton Cowser en la parte baja de la novena entrada rompió un empate y guio a los Orioles a una emocionante victoria 5-3 sobre los Tigers de Detroit en el Oriole Park de Camden Yards.

    El batazo dejó tendidos en el terreno a los visitantes y definió un choque que se mantuvo cerrado desde el primer tercio por el dominio de los lanzadores abridores.

    El zurdo dominicano Framber Valdez tuvo una salida de calidad por Detroit al tirar seis sólidas entradas en las que apenas permitió dos imparables y una carrera limpia.

    "La Grasa", quien ponchó a cinco bateadores rivales, abandonó el montículo sin decisión tras retirar a los últimos bateadores en fila, dejando el partido con una ventaja parcial que el relevo de los felinos no pudo sostener en los episodios finales.

    Falló el relevo

    El descalabro de los Tigers se fraguó en el noveno acto cuando el cerrador Kenley Jansen permitió que se le embasaran los corredores antes de recibir el estacazo definitivo de Cowser por todo el jardín derecho.

    Los Orioles habían igualado las acciones en el octavo episodio gracias a la combinación ofensiva de su núcleo joven, ya que castigaron el relevo intermedio de Kyle Finnegan.

    • Con este triunfo, Baltimore (23-30) consolida su buen momento reciente en la división Este de la Liga Americana apoyado en su capacidad de reacción en las entradas tardías.

    Por su parte, la escuadra de Detroit (21-33, últimos de la central) viaja con un sabor amargo al ver desperdiciada la joya monticular de su as dominicano.

    Por los Tigres, Wenceel Pérez de 3-0 con un boleto.

    Por los Orioles, Samuel Basallo se fue en blanco en un turno como emergente.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.