Aunque sale sin decisión, Framber Valdez lanza una salida de calidad ante los Orioles

Framber Valdez en acción desde el montículo. ( ARCHIVO/ AFP )

Un cuadrangular dramático de Colton Cowser en la parte baja de la novena entrada rompió un empate y guio a los Orioles a una emocionante victoria 5-3 sobre los Tigers de Detroit en el Oriole Park de Camden Yards.

El batazo dejó tendidos en el terreno a los visitantes y definió un choque que se mantuvo cerrado desde el primer tercio por el dominio de los lanzadores abridores.

El zurdo dominicano Framber Valdez tuvo una salida de calidad por Detroit al tirar seis sólidas entradas en las que apenas permitió dos imparables y una carrera limpia.

"La Grasa", quien ponchó a cinco bateadores rivales, abandonó el montículo sin decisión tras retirar a los últimos bateadores en fila, dejando el partido con una ventaja parcial que el relevo de los felinos no pudo sostener en los episodios finales.

Falló el relevo

El descalabro de los Tigers se fraguó en el noveno acto cuando el cerrador Kenley Jansen permitió que se le embasaran los corredores antes de recibir el estacazo definitivo de Cowser por todo el jardín derecho.

Los Orioles habían igualado las acciones en el octavo episodio gracias a la combinación ofensiva de su núcleo joven, ya que castigaron el relevo intermedio de Kyle Finnegan.

Con este triunfo, Baltimore (23-30) consolida su buen momento reciente en la división Este de la Liga Americana apoyado en su capacidad de reacción en las entradas tardías.

Por su parte, la escuadra de Detroit (21-33, últimos de la central) viaja con un sabor amargo al ver desperdiciada la joya monticular de su as dominicano.

Por los Tigres, Wenceel Pérez de 3-0 con un boleto.

Por los Orioles, Samuel Basallo se fue en blanco en un turno como emergente.