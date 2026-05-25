Juan Soto recibe un segundo día libre por enfermedad, Mets inician serie ante Rojos

Juan Soto al momento de conectar un jonrón. ( X / @SNYTV )

El jardinero Juan Soto está fuera de la alineación de los Mets por segundo día consecutivo, debido a fuertes síntomas gripales, de acuerdo con ESPN.

A las 4:10 pm, los Mets inician una serie de tres partidos en el Citi Field contra los Rojos de Cincinnati.

Soto se perdió el partido del domingo debido a que no se sentía en condiciones de jugar, según él mismo le comentó al dirigente. Para este martes, Nick Morabito cubrirá el jardín izquierdo, mientras que Carson Benge fungirá como bateador designado mientras Soto se recupera.

Desde el domingo

El capataz del conjunto, Carlos Mendoza, reveló que el estelar patrullero quisqueyano llevaba tres días batallando con el malestar, pero la situación hizo crisis al presentarse al estadio con fiebre alta, dolores corporales y notables problemas para conciliar el sueño.

La baja de Soto llega en un momento inoportuno, ya que se suma a una lista de ausencias notables que mantiene la ofensiva del equipo de la Gran Manzana operando a media máquina.

Entre las bajas están: Francisco Lindor (SS), Jorge Polanco (1B/2B), Francisco Álvarez (C), Ronny Mauricio (SS/2B), Luis Robert Jr. (CF), Kodai Senga (SP), Clay Holmes (SP/RP) entre otros.

A pesar de este inesperado freno por enfermedad, Soto venía azotando el pitcheo contrario con un tórrido desempeño en las últimas jornadas, al registrar un promedio de .333 con cuatro cuadrangulares y siete carreras remolcadas en sus pasados siete compromisos.

Su ausencia deja un vacío que complica el orden al bate de los metropolitanos, donde el oriundo de Santo Domingo lidera cómodamente el ataque de la franquicia gracias a sus 10 vuelacercas y un OPS de .949 en lo que va de la campaña de Las Mayores.