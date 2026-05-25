Gigantes del Cibao anuncian a Miguel Cairo como nuevo dirigente

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del experimentado venezolano Miguel Cairo como dirigente del equipo para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

La organización también confirmó la integración de Rafael Chávez como coach de pitcheo y José Javier como coach de banca.

El anuncio fue realizado por el gerente general Jaylon Pimentel, quien aprovechó la ocasión para dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia Gigante y destacó la experiencia, preparación y liderazgo que aportarán a la franquicia.

"Estamos muy entusiasmados con la llegada de Miguel, Rafael y José. Son hombres de béisbol con una amplia trayectoria, gran capacidad de trabajo y experiencia en los más altos niveles del juego. Estamos convencidos de que serán piezas importantes para alcanzar los objetivos de nuestra organización y les damos la más cordial bienvenida a la familia Gigante", expresó Pimentel.

Cairo, de 52 años, llega a la franquicia con una extensa hoja de servicios en el béisbol profesional.

Durante su carrera como jugador participó en 17 temporadas de Grandes Ligas con nueve organizaciones, acumulando una valiosa experiencia que posteriormente trasladó a diferentes cuerpos técnicos del béisbol de Grandes Ligas.

Experiencia

Actualmente se desempeña como coach de infield de los Orioles de Baltimore. Además, ha trabajado con organizaciones como los Rojos de Cincinnati, Yankees de Nueva York, Mets de Nueva York y Nacionales de Washington.

A lo largo de su carrera ha ocupado funciones como coordinador de infield, coordinador de terreno y coach de banca. Su experiencia también incluye haber sido dirigente interino de los Nacionales de Washington a nivel de Grandes Ligas, sumando una valiosa experiencia en el manejo de un club del máximo nivel del béisbol profesional.

En el béisbol invernal, Cairo también cuenta con experiencia como dirigente tras comandar a los Navegantes del Magallanes durante la temporada 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Nuevo Coach de Pitcheo

Por su parte, Rafael Chávez asumirá las funciones de coach de pitcheo.

Chávez posee una extensa trayectoria en el béisbol profesional, trabajando con organizaciones de Grandes Ligas como Seattle Mariners, Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Phillies de Filadelfia, Nacionales de Washington y actualmente los Piratas de Pittsburgh, donde se desempeña como coordinador de pitcheo en ligas menores.

Su experiencia en el béisbol invernal incluye exitosos pasos por la República Dominicana y Puerto Rico. En Lidom formó parte del cuerpo técnico campeón de los Tigres del Licey en la temporada 2023-24, mientras que el pasado invierno trabajó con los Indios de Mayagüez.

José Javier listo para unirse a los Gigantes

El nuevo coach de banca será José Javier, quien inició su carrera como instructor luego de concluir su etapa como jugador dentro de la organización de los Yankees de Nueva York.

Javier desarrolló su carrera como coach en todos los niveles del sistema de los Yankees, desde la Dominican Summer League hasta Triple A, donde trabajó durante sus dos temporadas más recientes.

En el 2025 recibió su primera oportunidad en las Grandes Ligas al ser nombrado coach de primera base de los Cachorros de Chicago, posición que continúa desempeñando actualmente. En el béisbol dominicano también formó parte del cuerpo técnico de las Estrellas Orientales durante la temporada 2024-25 como coach de primera base.

Con la contratación de Cairo, Chávez y Javier, los Gigantes del Cibao fortalecen significativamente su estructura de béisbol, incorporando profesionales con experiencia comprobada en Grandes Ligas, ligas menores y béisbol invernal, de cara a la próxima temporada de la Liga Dominicana.