Los Blue Jays envían a Dylan Cease a la lista de lesionados; Vladimir Guerrero Jr. está "día a día"

Los Toronto Blue Jays colocaron al derecho Dylan Cease en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo, anunció el equipo este lunes. Como movimiento correspondiente, Toronto seleccionó al relevista Tanner Andrews desde la sucursal Triple-A en Buffalo.

Cease abandonó la apertura del domingo contra los Pittsburgh Pirates en la quinta entrada tras sufrir la lesión y se sometió a una resonancia magnética después del juego. Esto marca la primera estancia en la lista de lesionados (IL) en sus ocho años de carrera.

El lanzador de 30 años dijo el domingo que esperaba realizar su próxima apertura según lo programado, y los Blue Jays se mostraron optimistas de que había evitado una lesión grave. Aunque Cease ahora se perderá al menos dos turnos en la rotación, el equipo mantiene la esperanza de que regrese pronto.

"No parece algo demasiado terrible, toquemos madera", dijo el mánager John Schneider, según Shi Davidi de Sportsnet. "Solo intentamos ser inteligentes y evitar que empeore. Aún no conocemos el cronograma exacto... Esperamos que sea una estancia mínima".

Cease se unió a los Blue Jays este pasado invierno con un contrato de siete años y 210 millones de dólares, y ha sido uno de los abridores más confiables del equipo en los primeros dos meses de la temporada.

Registra una efectividad (ERA) de 3.05 y un WHIP de 1.21, junto con 92 ponches (líder en la Liga Americana) y una tasa de 13.4 ponches por cada nueve entradas a lo largo de 11 aperturas.

Una rotación castigada por las lesiones

Su lesión es otro golpe duro para una rotación de los Blue Jays que ha sido diezmada desde el Opening Day (Día Inaugural).

Cody Ponce y Max Scherzer ingresaron a la lista de lesionados a principios de año, Shane Bieber aún no ha podido lanzar debido a un problema en el codo, y José Berríos quedó fuera por el resto de la temporada tras someterse a la cirugía Tommy John.

El zurdo novato Adam Macko, quien ha estado trabajando desde el bullpen desde su llamado la semana pasada, podría reemplazar a Cease en la rotación. Jake Bloss, CJ Van Eyk, Josh Fleming y Austin Voth también son opciones potenciales.

Estos cuatro lanzadores se encuentran en Triple-A, pero solo Bloss está actualmente en el roster de 40 de Toronto. Los Blue Jays no necesitan buscar otro lanzador abridor hasta el viernes en Baltimore, que habría sido el próximo turno de Cease.

Por su parte, Andrews, quien reemplaza a Cease en el roster activo, hará su debut en las Grandes Ligas tras ocho temporadas en el béisbol profesional. El derecho de 30 años registró una efectividad de 1.35 con 22 ponches, 14 bases por bolas y cinco salvamentos en 16 apariciones con Buffalo este año.

Actualización sobre Vladimir Guerrero Jr. y otros movimientos

Los Blue Jays también actualizaron el estado de su estrella de la primera base, Vladimir Guerrero Jr., quien abandonó el juego del domingo tras recibir un pelotazo en el codo.

Schneider informó que Guerrero no está en la alineación titular de este lunes contra los Miami Marlins debido a dolor en el codo y se le considera "día a día", según Davidi. Sin embargo, podría estar disponible como bateador emergente, de acuerdo con Nicholson-Smith.

Finalmente, Toronto activó al jardinero Nathan Lukes de la lista de lesionados de 10 días, mientras que el jugador de cuadro Davis Schneider fue enviado a Triple-A.