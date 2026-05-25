De la Cruz y Ozuna polos opuestos en corte de Memorial Day en MLB

Elly de la Cruz es líder de carreras empujadas entre los peloteros dominicanos con 35 remolques. ( AFP/ANDY LYONS )

Elly de la Cruz y Marcell Ozuna han mostrado contrastes marcados en el desempeño ofensivo en el primer tercio de campaña, marcado por la llegada del Memorial Day o Día de los Caídos en Combates.

Al inicio de la jornada de ayer, De la Cruz está sólido como el dominicano más productivo de la campaña y como un legítimo candidato al premio de Jugador Más Valioso, no solo entre los quisqueyanos.

El campocorto de los Rojos de Cincinnati exhibe una línea ofensiva de .288/.355/.529, con 12 cuadrangulares y 35 carreras remolcadas en 53 partidos.

Según FanGraphs, "La Cocoa" posee el mejor WAR entre los duartianos con 2.6, cifra que además lo coloca tercero en MLB, solo detrás de Bobby Witt Jr., de Kansas City (3.3), y Corbin Carroll, de Arizona (2.6).

Ozuna en el lado B

La otra cara de la moneda la representa Ozuna. Entre los 170 jugadores calificados para los lideratos ofensivos, posee el peor WAR de todo el béisbol, según FanGraphs, con -0.6, empatado con el venezolano Luis Rengifo, de los Cerveceros.

"El Oso" inició la jornada con una línea ofensiva de .189/.279/.314, cinco cuadrangulares y 14 carreras remolcadas en 43 partidos, estadísticas que no respaldan el contrato que le aseguró ingresos de 10.5 millones de dólares para 2026, además de una opción mutua de 16 millones para 2027 y una cláusula de rescisión, o buyout, de 1.5 millones.

Otros criollos a resaltar

En el lado positivo, cabe destacar el desempeño de Otto López, de los Marlins, quien lidera a los bateadores del béisbol con promedio de .337 y 70 imparables, además de un OPS más que decente de .848.

Entre los que deben mejorar afloran los nombres de Rafael Devers y Willy Adames, de los Gigantes, quienes tienen -0.1 de WAR cada uno, a pesar de los siete cuadrangulares de "Carita" y los 15 dobles de Adames que lideran a los quisqueyanos en ese departamento.

.884 Es el OPS con el que arrancó la jornada Elly de la Cruz para liderar a los peloteros dominicanos.