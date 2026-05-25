Misiorowski establece marca de lanzamientos de 100 mph para un juego

El lanzador de Milwaukee, Jacob Misiorowski, realizó 57 lanzamientos de al menos 100 mph (millas por hora) —la mayor cantidad en un solo juego desde que comenzó el rastreo de lanzamientos en 2008— mientras conseguía 12 ponches para empatar el máximo de su carrera este lunes en la victoria por 5-1 contra los St. Louis Cardinals.

El récord anterior de lanzamientos a 100 mph en un solo juego era de 47, establecido por Hunter Greene de Cincinnati contra St. Louis el 17 de septiembre de 2022.

Misiorowski (5-2) permitió dos hits y una base por bolas en su labor de siete entradas, mejorando su efectividad (ERA) a 1.83. El derecho de 24 años alcanzó las 101 mph en 40 de sus 96 lanzamientos. Llegó a las 102 mph en 22 pitcheos y tuvo nueve de al menos 103 mph.

Su velocidad máxima fue de 103.4 mph, la cual alcanzó en tres ocasiones.

Nueve de sus ponches llegaron con lanzamientos que alcanzaron las 100 mph, empatando el récord para un solo juego que Greene estableció en aquel encuentro de 2022 contra St. Louis.

Desarrollo del encuentro y racha sin anotaciones

Misiorowski comenzó el juego otorgando una base por bolas a JJ Wetherholt en la cuenta completa de 3-2 con un lanzamiento adentro, pero los Cardinals no lograron embasar a ningún otro corredor sino hasta que Pedro Pagés conectó un sencillo de línea corta (bloop single) para abrir la sexta entrada.

Los Cardinals anotaron una carrera más tarde en ese mismo sexto episodio, poniendo fin a la racha de entradas consecutivas sin permitir anotación de Misiorowski en 29 entradas y un tercio.

Teddy Higuera posee el récord de la franquicia de los Cerveceros con 32 entradas consecutivas en blanco en 1987. Misiorowski había llegado al partido del lunes sin permitir carreras en sus cuatro aperturas anteriores.