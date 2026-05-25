Juan Soto sigue fuera por enfermedad mientras los Mets lidian con múltiples bajas

La estrella de los New York Mets, Juan Soto, se quedó fuera de la alineación titular por segundo día consecutivo este lunes debido a que se encuentra enfermo.

El mánager Carlos Mendoza no estaba seguro de si Soto estaría disponible para salir desde la banca contra los Cincinnati Reds.

"Volvió a tener fiebre anoche. Sigue débil", dijo Mendoza.

Soto fue retirado de la alineación a última hora el domingo, cuando los Mets perdieron 4-0 en Miami. Los Marlins completaron una barrida de tres juegos que hundió a Nueva York a una marca de 22-31, en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional.

Soto está bateando para .294 con 10 jonrones, 21 carreras impulsadas y un OPS de .949 en su segunda temporada, tras firmar un contrato récord de 15 años y 765 millones de dólares.

Un reporte de lesionados repleto de estrellas

El orden al bate de Nueva York ya se encontraba sin el campocorto Francisco Lindor (distensión en la pantorrilla izquierda), el receptor Francisco Álvarez (cirugía para reparar un desgarro de menisco en la rodilla derecha), el bateador designado y primera base Jorge Polanco (contusión en la muñeca derecha) y el jardinero Luis Robert Jr. (hernia de disco en la columna lumbar).

Lindor, fuera de acción desde el 22 de abril, ya comenzó a correr y a batear en espacios cubiertos (indoors), y pronto empezará a fildear roletazos, según Mendoza.

Actualización del reporte de lesionados en los Mets

"Es difícil establecer un cronograma", comentó Mendoza. "Todavía tiene que pasar por mucho; aún le quedan muchas casillas por marcar".

Actualizaciones del resto del equipo

Jared Young (INF): Quien jugó por última vez el 12 de abril debido a un desgarro de menisco izquierdo, podría ser activado este martes. Bateó para .227 con una carrera impulsada en 22 turnos al bate durante seis juegos en las ligas menores desde el 15 de mayo.

A.J. Minter (LHP): El zurdo, que regresa tras una cirugía realizada el 12 de mayo del año pasado para reparar el músculo dorsal ancho izquierdo, tenía programada una sesión de lanzamientos progresivos este lunes y podría ser activado el martes o el miércoles. El lanzador de 32 años tiene una efectividad de 1.59 en 12 apariciones en las menores desde el 7 de abril, con siete ponches y una base por bolas en $11 \frac{1}{3}$ entradas. "Cada vez que pierdes tanto tiempo, mentalmente es una batalla", dijo Mendoza . "Él es una parte fundamental de nuestro bullpen".

Jorge Polanco (INF): Quien no juega desde el 14 de abril, iba a entrenar el lunes en Port St. Lucie, Florida, y podría comenzar una asignación de rehabilitación en las ligas menores esta misma semana.

Francisco Álvarez (C): Quien se lesionó el 12 de mayo, podría regresar antes del pronóstico original de seis a ocho semanas. "Ya está bateando. Ya está haciendo trabajos de receptoría", afirmó Mendoza .

Kodai Senga (RHP): El derecho, que lanzó por última vez con los Mets el 22 de abril debido a una inflamación en la columna lumbar, iba a lanzar una sesión de bullpen el lunes y hará su segunda apertura de rehabilitación en las menores el jueves. El viernes permitió dos carreras, cuatro hits y una base por bolas, con dos ponches en $3 \frac{1}{3}$ entradas con la sucursal Clase-A de St. Lucie, lanzando 37 de sus 64 pitcheos en zona de strike.

Para colmo de males, este castigado equipo de Nueva York también extraña al derecho Clay Holmes, quien estará fuera hasta finales de la temporada debido a una fractura en la pierna derecha.