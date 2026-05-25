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Perdón a Wander Franco
Perdón a Wander Franco

MLB podría imponer medidas disciplinarias a Wander Franco pese a perdón judicial que le fue otorgado

Las Grandes Ligas han impuesto suspensiones a jugadores acusados de violencia doméstica y abuso sexual aun sin condenas penales

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    MLB podría imponer medidas disciplinarias a Wander Franco pese a perdón judicial que le fue otorgado
    El jugador de Grandes Ligas, Wander Franco (d), asiste a un juicio este lunes, en el Palacio de Justicia en Puerto Plata junto a su abogado Teodosio Jáquez. (EFE)

    Las Grandes Ligas han endurecido en la última década su política frente a la violencia de género, violencia doméstica y abuso sexual, incluso en casos donde no existe condena penal. Desde 2015, la Major League Baseball (MLB) aplica una Política Conjunta sobre Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil que permite al comisionado suspender jugadores tras investigaciones internas independientes.

    El caso más emblemático fue el de Trevor Bauer, suspendido inicialmente por 324 partidos en 2022 tras acusaciones de agresión sexual, aunque nunca fue condenado criminalmente. La sanción fue luego reducida a 194 juegos mediante arbitraje. Otro caso relevante fue el de Julio Urías, apartado indefinidamente por MLB tras un nuevo incidente de violencia doméstica en 2023; ningún equipo lo ha contratado desde entonces.

    También fueron suspendidos Aroldis Chapman (30 juegos), José Reyes (51 juegos), Roberto Osuna (75 juegos) y Marcell Ozuna (20 juegos), todos bajo la política de violencia doméstica de MLB.

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    Decisión judicial en el caso Wander Franco

    En varios de esos expedientes, las sanciones deportivas fueron más severas o más rápidas que las consecuencias penales. Por eso, el caso de Wander Franco adquiere especial relevancia: aunque la justicia dominicana le concedió un perdón judicial pese a declararlo culpable de abuso psicológico y sexual contra una adolescente, MLB puede imponer medidas disciplinarias propias al margen del desenlace penal dominicano.

    Este lunes, el tribunal colegiado de Puerto Plata declaró culpable a Franco de abuso psicológico y sexual contra una adolescente, pero  le eximió del cumplimiento de la pena mediante un perdón judicial

    La decisión fue adoptada por los jueces José Ramón Núñez, quien lo presidió; Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo juicio ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.

    • Los jueces condenaron a 10 años de prisión a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor. 
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