VIDEO | Alimber Santa tras 2 innings perfectos y cerrar juego sin hit: "No pensé en el no-hitter"

El receptor mexicano Christian Vázquez de los Houston Astros y su compañero dominicano Alimber Santa celebran la victoria del equipo y el juego combinado sin hits ni carreras contra los Texas Rangers en Globe Life Field el 25 de mayo de 2026 en Arlington, Texas. ( RON JENKINS/GETTY IMAGES/AFP. )

El debutante Alimber Santa inscribió su nombre con letras de oro en los libros de historia de las Grandes Ligas, al sellar con un dominio absoluto el primer partido sin hits ni carreras del negocio en casi dos años.

En una audaz decisión del dirigente Joe Espada, el azuano de apenas 23 años fue enviado al montículo en la octava entrada para hacer la primera aparición de su carrera en Las Mayores bajo el escenario de mayor presión imaginable. Y el resultado no se hizo esperar. Logró retirar de forma perfecta a los seis bateadores que enfrentó.

IN HIS MLB DEBUT, ALIMBER SANTA FINISHES OFF THE FIRST NO-HITTER IN MLB SINCE 2024! pic.twitter.com/7XWEGXMRjE — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 26, 2026

La magistral actuación de Santa, coronó una joya monticular combinada en la que los Astros de Houston aplastaron 9-0 a los Vigilantes de Texas en el Globe Life Field.

“Todo estaba bajo control en el bullpen. Solo sentí algo de adrenalina, pero traté de calmarme y recordar hacer lo mismo que venía haciendo en las ligas menores. Sabía que estaba en juego el no-hitter, pero intentaba mantener la calma. Me concentré en tirar strikes, y no pensé en el no-hitter”, aseguró Santa tras el partido.

Santa unió sus esfuerzos a los del abridor japonés Tatsuya Imai, quien lanzó seis episodios inmaculados, y al zurdo Steven Okert, encargado del séptimo inning, para registrar el "no-hitter" número 18 en la rica historia de la franquicia de Houston, incluyendo postemporada.

Alimber Santa debutó en la noche de hoy, entrando a la lomita con el partido sin hits.



Lanzó dos entradas, y cerró el No-Hitter número 18 de los Astros.



¡GRANDE, ALIMBER! pic.twitter.com/PdN3g0vqqo — MLB Español (@mlbespanol) May 26, 2026

Confianza del dirigente

El capataz de los Astros, Joe Espada, confesó haber tenido una fe ciega en el brazo del criollo, a quien ha visto desarrollarse en el sistema de fincas durante las últimas temporadas.

El timonel reconoció que entrar a salvar una hazaña de tal magnitud en el primer día en las Mayores representa una presión muy diferente a cualquier otra situación en el juego, por lo que manifestó un profundo orgullo por el logro alcanzado por Santa y toda su familia.

Alimber Santa inició su andar en la Gran Carpa atacando la zona con total valentía frente al experimentado Andrew McCutchen, a quien abrió con un slider en strike.

El derecho apenas necesitó de 13 precisos lanzamientos en el octavo episodio para retirar en fila india al propio McCutchen, a Danny Jansen y a Michael Helmen, con lo que silenció por completo las tribunas del estadio texano.

En la entrada final, Santa casi no tuvo tiempo de calentar debido a que la parte alta del noveno inning se diluyó en apenas seis pitcheos.

Sin embargo, el dominicano mantuvo la calma en el montículo y requirió de otros 11 lanzamientos en el cierre del partido. El último out lo sacó con un indescifrable "sweeper" que Brandon Nimmo vio pasar para el tercer strike cantado.

Hazaña histórica

De acuerdo a los datos históricos provistos por Elias Sports Bureau, Santa se convierte en apenas el segundo lanzador en toda la historia de las Grandes Ligas que participa en un juego sin hits el día de su debut. Santa emuló la marca impuesta por Bumpus Jones con los Rojos de Cincinnati, un récord que se había mantenido en solitario desde el lejano 15 de octubre de 1892.

El histórico momento sufrió un breve retraso de unos segundos debido a que el bateador retó la decisión mediante el sistema de revisión automatizado de conteo de bolas y strikes (ABS), el cual ratificó el ponche.

Santa, quien llegó al equipo grande tras registrar una efectividad de 1.42 en Triple-A con Sugar Land, guardó celosamente en su guante la pelota del último out, el recuerdo tangible de una noche que jamás olvidará.