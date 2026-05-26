Imai se une a Okert y Santa en el 18vo no-hitter en la historia de los Astros

Basado en cómo el abridor de los Astros, Tatsuya Imai, comenzó el juego del lunes contra los Rangers, un juego sin hit ni carrera parecía tan improbable como ver a Santa aparecer en mayo. Resulta que las cosas mágicas también pueden suceder en otros días festivos.

Imai, la exestrella japonesa cuyo complicado inicio en Houston fue parte del pobre arranque de los Astros, respondió con la mejor salida de su corta carrera al lanzar 6.0 innings sin hits y combinarse con dos relevistas para concretar el primer no-hitter en las Grandes Ligas en casi dos años, en una victoria 9-0 sobre los Rangers en Memorial Day.

El no-no, el tercero en Globe Life Field, fue el primero en las Mayores desde el conseguido por Shota Imanaga, Nate Pearson y Porter Hodge de los Cachorros contra los Piratas el 4 de septiembre del 2024.

"Orgulloso de nuestro pitcheo", dijo el piloto de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada. "Hemos estado luchando duro, hombre, y nuestros muchachos salieron ahí a competir. Después de ese primer inning, nunca hubieras pensado que ése sería el resultado del juego, pero me quito el sombrero ante Imai.

Siguió lanzando, siguió compitiendo, consiguió dos dobles matanzas importantes, ocho outs con roletazos. Continuó atacando la zona y peleó en todo momento. Fueron seis innings sólidos y el resto es historia".

Después de que Steven Okert lanzara una séptima entrada en blanco, Espada llamó desde el bullpen al derecho dominicano de 23 años Alimber Santa para su debut en Grandes Ligas, y éste respondió consiguiendo seis outs para completar el 18vo juego sin hit ni carrera en la historia de los Astros y el primero desde que el quisqueyano Ronel Blanco silenció a los Azulejos el 1ro de abril del 2024.

Santa ponchó tirándole a Brandon Nimmo para terminar el juego y, después de una breve revisión del sistema ABS solicitada por los Rangers, los Astros comenzaron a saltar y celebrar sobre el terreno de juego de sus rivales de la Serie de la Estrella Solitaria.

Houston ha ganado cuatro juegos consecutivos y tiene marca de 5-2 en esta gira de 10 encuentros.

"Nunca me imaginé entrando para terminar un juego sin hit ni carrera", declaró Santa, quien tenía guardada en su casillero la pelota del último pitcheo. "Lo que imaginaba era entrar, tirar strikes y quizá ponchar a un bateador".

Es el quinto no-hitter combinado en la historia de los Astros, y el primero desde Cristian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero y Ryan Pressly en el Juego 4 de la Serie Mundial del 2022 contra los Filis.

Ningún otro equipo tiene más de dos no-nos combinados en su historia. Los Astros han lanzado ocho juegos sin hit ni carrera consecutivos sin ser víctimas de uno desde que Matt Cain lanzó un juego perfecto contra ellos en el 2012.

"Increíble", dijo Okert. "Obviamente, Imai salió e hizo lo que esperábamos durante seis entradas, ¿pero sin hits? Eso es una locura. Siento que un juego sin hit ni carrera combinado es bastante difícil. Es complicado cuando dependes de que tres pitchers estén en ritmo el mismo día. Fue muy divertido".

Imai, quien firmó con los Astros por tres años y US$54 millones durante el invierno, tenía efectividad de 7.27 después de tres aperturas con Houston y fue colocado en la lista de lesionados por fatiga en el brazo tras una desastrosa salida el 10 de abril en Seattle. Regresó el 12 de mayo y permitió seis carreras en cuatro innings contra los Marineros antes de una sólida apertura hace una semana ante los Mellizos, cuando toleró tres carreras en 4.2 episodios.

El lunes, otorgó boletos a los primeros dos bateadores que enfrentó, Joc Pederson y el mexicano Alejandro Osuna, mientras lanzaba ocho bolas y apenas dos strikes, lo que provocó una visita del coach de pitcheo Josh Miller, quien le pidió que fuera agresivo.

Imai hizo que Nimmo bateara para doble play y luego retiró a 15 de los últimos 17 bateadores que enfrentó.