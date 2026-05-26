En salida discreta, Luis Castillo solo lanza cuatro entradas en triunfo de Seattle

Luis Castillo en acción para los Marineros de Seattle. ( ARCHIVO/ AFP )

El lanzador dominicano Luis Castillo trabajó durante cuatro entradas en blanco en las que solo permitió dos imparables sin anotaciones y los Marineros vencieron a los Atléticos con marcador de 9-2.

Durante su labor, Castillo ponchó a seis bateadores y otorgó dos pasaportes. Solo necesitó 68 lanzamientos para contener la ofensiva rival.

El pasado 19 de mayo, Luis Castillo debutó como relevista en temporada regular con los Seattle, y lanzó 2.1 entradas en las que permitió un imparable, dos carreras limpias, ponchó a cuatro rivales, y cargó con la derrota tras permitir un jonrón.

Esta aparición marcó su primera vez fuera de la rotación tras 256 aperturas, todo como parte de una estrategia de "piggyback" implementada por el cuerpo técnico de Seattle, pero que también respondía a la poca efectividad del lanzador criollo.

La ofensiva en control

Los Marineros ganaron gracias a un explosivo tercer inning de seis carreras impulsado por jonrones de dos carreras de Luke Raley y Dominic Canzone.

Randy Arozarena bateó de 5-3 con un jonrón y tres carreras impulsadas, mientras que J.P. Crawford conectó un cuadrangular solitario. Seattle igualó su mejor marca de la temporada con cuatro jonrones en un juego, algo que lograron por cuarta vez este año.

Raley y Josh Naylor sumaron dos hits cada uno para Seattle, que había perdido seis de sus nueve juegos anteriores.

Nick Kurtz recibió una base por bolas en la tercera entrada para igualar el récord de la franquicia de los Athletics de llegar a base en 48 juegos consecutivos en una sola temporada.

Shea Langeliers conectó un jonrón para los Athletics, que perdieron por tercera vez en sus últimos cuatro partidos. Aun así, los Atléticos lideran la División Oeste de la Liga Americana pese a tener un récord de .500 tras disputarse un tercio de la temporada.

Por Seattle, Julio Rodríguez de 4-1.