Juan Soto regresa a la alineación, batea tercero contra los Rojos

Juan Soto vuelve a la acción este martes ( ARCHIVO/ AFP )

Juan Soto está de regreso después de perderse dos juegos debido a una enfermedad. Los New York Mets volverán a colocarlo como tercer bate en la alineación, detrás de Bo Bichette y delante de A.J. Ewing, para el partido de esta noche en el que reciben a los Rojos de Cincinnati a las 7:10 pm.

Soto, que ha perdido 15 partidos de los 54 que han disputado los Mets, estará como designado.

El jardinero dominicano promedia.294, OPS de .949 en 136 veces al bate, 10 cuadrangulares, 21 carreras remolcadas, 22 anotadas e igual número de boletos.

Más movimientos

Nueva York colocó al jardinero Tyrone Taylor en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el flexor de la cadera derecha, como parte de varios movimientos realizados por el equipo antes del juego del martes por la noche.

El club también activó al relevista zurdo A.J. Minter (cirugía de dorsal ancho) y al inicialista/jardinero Jared Young (desgarro de menisco) desde la lista de lesionados, al tiempo que enviaron al jardinero Nick Morabito y al lanzador derecho Jonathan Pintaro a Triple-A Syracuse.

Además, el infielder Eric Wagaman fue agregado al roster de Grandes Ligas.

Taylor salió, en la derrota 7-2 del lunes ante Cincinnati, en la sexta entrada después de lesionarse la cadera al correr hacia primera en un rodado a tercera base. Taylor, quien ha sido titular en las tres posiciones de los jardines esta temporada, batea para .186 con tres jonrones, 14 carreras impulsadas y un OPS de .530.

Considerado el prospecto número 11 de los Mets, Morabito se fue sin hits en 11 turnos al bate durante su primera experiencia en las Grandes Ligas.

Minter hará su debut de temporada en su próxima aparición, mientras que Young regresa tras una sólida actuación en abril, cuando bateó de 20-7 con dos dobles.