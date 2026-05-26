El debut perfecto de Alimber Santa para completar un partido sin hit

Alimber Santa pertenece a los Gigantes en Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

A Alimber Santa le tocó convertirse en el dominicano 970 en debutar en las Grandes Ligas y llegó a la lomita con una presión adicional, como si lanzar ante 36,180 personas en las tribunas del Globe Life Field en Arlington, Texas, no fuera suficiente.

El lunes, después que el japonés Tatsuya Imai, abridor de los Astros, lanzará seis entradas en blanco ante los Rangers y Steven Okert trabajará el séptimo de un boleto, el dirigente Joe Espada, llamó a Santa.

El azuano, de 23 años, solo necesitó de 13 pitcheos para dominar a Andrew McCutchen y Danny Jansen con rolas a tercera y a Michael Helman con línea al lanzador.

Quedó el escenario para que se completara el primer juego sin hit en la MLB desde el cuatro de septiembre de 2024.

Espada no tuvo dudas en darle la bola a Santa para el noveno y allí hizo out a Joc Pederson con línea a segunda, a Alejandro Ozuna con rola por la antesala y ponchó cantado a Brandon Nimmo, quien retrasó la celebración al pedir la revisión del árbitro robot, que la ratificó.

Houston ganó 9-0 en la batalla de Texas. Fue el juego sin hit 18 en la historia del club y primero desde que el dominicano Ronel Blanco lograra uno, el primero de abril de 2024.

Su ascenso

Tras firmar por un bono de 75,000 dólares en 2020, Santa lanzó solo 23 entradas en sus primeros tres años como profesional debido a la pandemia y a una inflamación en el codo en 2022.

Luego registró una efectividad de 6.06 en sus dos primeros años en ligas de temporada completa antes de despuntar en 2025.

Santa se unió a los Astros desde Triple-A Sugar Land. El derecho promedió 94.4 mph con su recta de cuatro costuras, que lanzó el 35.8 % de las veces. También lanza un slider (30.1 %) y un sweeper (34.2 %).

Los bateadores zurdos fueron puestos en la lista negra, con un registro de 22-3 contra él.

16 Es la posición que ocupa Alimber Santa entre los primeros 30 prospectos de los Astros de Houston.