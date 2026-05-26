Hunter Greene tira su primera sesión luego de la operación de codo

El lanzador derecho de los Rojos de Cincinnati, Hunter Greene, dio otro paso adelante en su rehabilitación de una cirugía de codo el martes por la tarde, al realizar entre 15 y 20 lanzamientos durante una sesión de práctica (sesión de bullpen) en las instalaciones de entrenamiento de primavera del club en Arizona.

Greene, quien fue el abridor del día inaugural de los Reds en 2023 y 2025, se sometió a una cirugía para removerle fragmentos óseos el 11 de marzo. Cincinnati estimaba que estaría fuera de acción entre 14 y 16 semanas.

Estado actual de la rehabilitación de los lanzadores de Cincinnati

«Es genial verle lanzar una sesión de práctica», comentó el mánager de los Reds, Terry Francona. «Aún le queda trabajo por hacer».

Francona señaló que Greene y el lanzador zurdo Brandon Williamson, quien se encuentra en la lista de lesionados de 60 días debido a fatiga en el hombro, se unirán a los Reds para su serie de seis juegos en casa programada para comenzar el viernes, antes de regresar a Arizona para continuar con su rehabilitación.

Evaluación médica y próximos pasos para jugadores lesionados

Por su parte, el abridor derecho Rhett Lowder, quien no ha lanzado desde el 7 de mayo debido a un dolor en el hombro, realizó lanzamientos a larga distancia el martes y tiene programado enfrentarse a bateadores el miércoles.

El cerrador Emilio Pagán (distensión en el tendón de la corva izquierdo) y el receptor José Trevino (lesión en el tendón de la corva izquierdo) tienen programado someterse a estudios de imagen el viernes.

Estos estudios le darán a los Reds una idea de qué tan avanzada va la recuperación de Pagán tras la lesión que sufrió mientras lanzaba el 5 de mayo. Francona mencionó que las pruebas de Trevino, quien está fuera desde el 17 de mayo, indicarán cuánta actividad física puede soportar.

«Está que se muere de ganas por correr», concluyó Francona.