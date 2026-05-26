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Los Rays de Tampa Bay firman al relevista Craig Kimbrel

Cumplirá 38 años el 28 de mayo y presume una efectividad de por vida de 2.65 con 440 juegos salvados

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    Los Rays de Tampa Bay firman al relevista Craig Kimbrel
    Craig Kimbrel (AFP)

    Los Rays de Tampa Bay y el relevista Craig Kimbrel han llegado a un acuerdo para un contrato de Grandes Ligas, según anunció el club este martes.

    Kimbrel había firmado con los Mets de Nueva York en enero, pero decidió convertirse en agente libre luego de que el equipo lo designara para asignación la semana pasada.

    El lanzador tuvo dificultades durante su breve paso por los Mets, registrando una efectividad (ERA) de 6.00 a lo largo de 15 entradas. Permitió 16 hits, 10 carreras limpias y otorgó seis bases por bolas, aunque logró recetar 15 ponches.

    Kimbrel cumplirá 38 años el 28 de mayo y presume una efectividad de por vida de 2.65 con 440 juegos salvados, la quinta cifra más alta en la historia de la MLB. Ha sido seleccionado nueve veces al Juego de Estrellas, la más reciente en 2023 como miembro de los Phillies de Filadelfia.

    Situación actual de los Rays en la temporada

    Para hacerle espacio a Kimbrel en el roster activo, Tampa Bay colocó al derecho Jesse Scholtens en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en la muñeca.

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    • Los Rays, que marchan con un récord de 34-17, ocupan el primer lugar de la División Este de la Liga Americana con una ventaja de 3.5 juegos sobre los Yankees de Nueva York antes de la jornada de este martes.
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