Cristopher Sánchez, en círculo exclusivo de entradas sin ceder carrera

Cristopher Sánchez no pierde un partido desde el 18 de abril cuando enfrentó a los Bravos de Atlanta. ( AFP/HUNTER MARTIN )

El ascenso de Cristopher Sánchez ya no puede ser visto como una sorpresa pasajera.

El zurdo dominicano de los Filis se ha consolidado como uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas y, si la campaña terminara hoy, su nombre tendría que figurar entre los principales candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional.

En una temporada marcada por grandes actuaciones monticulares, Sánchez ha logrado colocarse en el centro de la conversación gracias a su desempeño en los primeros dos meses de juego.

El romanense llega a su apertura de hoy frente a los Padres con la racha activa más larga de entradas consecutivas sin permitir carrera limpia en toda la MLB: 37.2 capítulos.

En 11 aperturas, Sánchez exhibe récord de 5-2 y efectividad de 1.62. Ha trabajado 72.1 entradas, con 86 ponches y apenas 16 boletos otorgados, números que lo colocan entre los lanzadores más eficientes y dominantes del béisbol.

La carrera por el Cy Young tiene varios nombres de peso. Entre ellos destacan el fenómeno de los Piratas, Paul Skenes; la superestrella japonesa de los Dodgers, Shohei Ohtani; y el poderoso brazo de los Cerveceros, Jacob Misiorowski.

Sin embargo, pocos atraviesan un momento tan dominante como el del quisqueyano. La última víctima de Sánchez fueron los Guardianes de Cleveland el pasado 22 de mayo. Esa noche trabajó ocho entradas de apenas cuatro imparables, otorgó dos boletos y ponchó a seis.

Aunque los Filis terminaron perdiendo 1-0, el zurdo extendió su histórica cadena y dejó atrás la marca de 35 entradas consecutivas sin permitir carrera limpia, entre dominicanos, que había conseguido Pedro Martínez con los Medias Rojas entre julio y agosto del 2002.

Luque entre los latinos

Sánchez tiene la mira puesta en otras referencias históricas latinoamericanas. El récord para un pitcher latino pertenece al cubano Adolfo Luque, quien lanzó 44 innings al hilo sin permitir que le pisen el home entre junio y julio de 1923.

Más cerca aparecen las marcas de otro cubano legendario, Luis Tiant, que alcanzó rachas de 41 entradas en 1968 y 40 en 1972.

La seguidilla de Sánchez comenzó luego de permitir dobles remolcadores de Heliot Ramos y Matt Chapman en la primera entrada de su apertura del 30 de abril ante San Francisco. Desde entonces, ha sido prácticamente intocable.

3ero. entre los zurdos

Su racha ya es una de las más largas registradas por un zurdo en la era moderna. Desde 1961, solo Clayton Kershaw, con 41 entradas en 2014 con los Dodgers, y Kenny Rogers, con 39 en 1995 con los Vigilantes, han tenido cadenas más extensas.

Dentro de la historia de los Filis, Sánchez también amenaza registros centenarios. El récord de la franquicia pertenece a Pete "Grover" Alexander, quien encadenó 41 entradas sin permitir carreras limpias.