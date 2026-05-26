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Tarik Skubal enfrentó bateadores en una práctica de bateo en vivo

Es posible que esté listo para lanzar en las Grandes Ligas en algún momento de mediados de junio.

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    Tarik Skubal enfrentó bateadores en una práctica de bateo en vivo
    Tarik Skubal (FUENTE EXTERNA)

    Tarik Skubal (codo) se enfrentó a bateadores este martes en una sesión de práctica de bateo en vivo (Live BP) de 40 lanzamientos.

    El mánager de los Tigres, A.J. Hinch, señaló previamente que Skubal realizará al menos una apertura de rehabilitación en las Ligas Menores antes de regresar a la rotación de Detroit.

    Posible fecha de regreso a las Grandes Ligas

    El lanzador realizará una sesión de bullpen a finales de esta semana antes de medirse nuevamente a los bateadores en otra práctica de bateo en vivo, tras lo cual el club determinará los siguientes pasos a seguir.

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    • En teoría, y basándose en su trayectoria actual, es posible que esté listo para lanzar en las Grandes Ligas en algún momento de mediados de junio.
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