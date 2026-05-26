Sin Vladimir Guerrero Jr. disponible, Toronto se mide a Sandy Alcántara

Vladimir Guerrero Jr., inicialista dominicano de los Blue Jays de Toronto. ( FUENTE EXTERNA )

Los Azulejos de Toronto cruzan los dedos ya que esperan el pronto regreso de su estelar inicialista dominicano Vladimir Guerrero Jr., cuya ausencia pesó con fuerza en la derrota del lunes 8-2 ante los Marlins de Miami.

El recio toletero quisqueyano se encuentra en estatus de "día a día" tras abandonar el compromiso del domingo por un doloroso pelotazo en el codo derecho.

Aunque el cuerpo técnico liderado por John Schneider contempló utilizarlo como bateador emergente, prefirieron preservarlo con la esperanza de tenerlo de vuelta este martes en el lineup titular.

La baja de Vladdy Jr. coincidió con una dolorosa racha de dos reveses al hilo para la escuadra canadiense, que venía inspirada con cuatro triunfos consecutivos. Como nota positiva dentro de la gris jornada, los Azulejos celebraron el retorno del jardinero Nathan Lukes tras un mes fuera por lesión.

El guardabosques no perdió tiempo y castigó el pitcheo de Miami bateando de 4-3, protagonizando además un gran susto al recibir un pelotazo directo en el casco protector del cual, por fortuna, salió ileso.

Para abrirle un espacio en la plantilla al recuperado Lukes, la gerencia de Toronto tomó la dura decisión de enviar a las ligas menores al antesalista Davis Schneider.

El dirigente Schneider argumentó que el jugador necesita tomar turnos diarios con la sucursal Triple-A de Buffalo para recuperar el ritmo ofensivo.

El infielder de los Azulejos apenas promedia para un frío .127 con un solitario cuadrangular y ocho carreras remolcadas tras agotar 38 partidos en el equipo grande esta campaña.

El panorama hospitalario de Toronto sumó otra mala noticia con el ingreso del derecho Dylan Cease a la lista de lesionados por una distensión leve en el tendón de la corva izquierdo. Cease, quien comanda la Liga Americana con 92 ponches en 62 entradas, tuvo que abandonar su apertura del domingo.

El manager Schneider le restó dramatismo a la baja señalando que la resonancia mostró un daño menor y prefirieron ser inteligentes antes que perder a su as por el resto de la temporada.

Juego de hoy

La batalla en el terreno continúa este martes por la noche, que el que Sandy Alcántara subirá al box por Miami buscando asegurar la serie de visitantes.

El derecho de Azua, con marca de 3-3 y efectividad de 4.00, intentará sacudirse de su última salida errática frente a Atlanta.

Del lado contrario, Toronto apostará a la estrategia del bullpen iniciando el partido con el relevista Braydon Fisher en calidad de "opener".