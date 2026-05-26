Tras una jornada de cuatro hits, Ketel Marte batea .568 en sus últimos nueve juegos

Ketel Marte celebra uno de sus batazos. ( FUENTE EXTERNA )

El intermedista dominicano Ketel Marte ligó cuatro indiscutibles y remolcó tres anotaciones, y así guío a la victoria de los Diamondbacks de Arizona 6-2 sobre los Gigantes de San Francisco en la jornada del lunes por la tarde.

El nativo de Nizao sumó su primer partido de cuatro imparables en la actual campaña. En sus últimos nueve juegos (de 37-21) batea para .568, lo que ha elevado su promedio de bateo de .209, cuando empezó ese despliegue ofensivo, a .275.

La explosión con el madero del criollo Marte sirvió de respaldo para una joya monticular del derecho Merrill Kelly, quien amarró por completo a los bates de los Gigantes durante siete entradas de labor.

Kelly apenas permitió cuatro aislados imparables y dos anotaciones para apuntarse su quinta victoria del año. El triunfo consolida el momento de Arizona, que sumó su octavo triunfo en sus últimos nueve compromisos y mantiene su dominio absoluto sobre sus rivales divisionales.

Picaron delante

Los Gigantes habían tomado una breve ventaja en la cuarta entrada impulsados por un doblete productor de dos vueltas del antesalista dominicano Rafael Devers.

Sin embargo, la defensa de San Francisco se desmoronó en el quinto episodio por un costoso error en tiro del campocorto dominicano Willy Adamess, lo que abrió las puertas para un ramillete de tres carreras de Arizona ante los envíos del derrotado Landen Roupp.

En ese decisivo quinto inning, Ketel Marte inició la rebelión de los Diamondbacks al sacudir un doblete remolcador para igualar las acciones en la pizarra.

Acto seguido, su compatriota Geraldo Perdomo conectó un metrallazo al jardín central para remolcar la carrera de la ventaja, mientras que el receptor Gabriel Moreno coronó la jornada ofensiva al conectar su tercer cuadrangular de la temporada en apoyo a la causa de Arizona.

Por Arizona, Marte terminó de 5-4, 3 CE, 1 CA; Perdomo de 5-1, 1 CA, 1 CE.

Por los Gigantes, Devers se fue de 3-1, 2 CE; Adames de 3-1, 1 CA, 1 BB.