VIDEO | Jesús Sánchez tras su primer grand slam: "Me siento asombrado por el apoyo de los fanáticos"

Jesús Sánchez es felicitado por sus compañeros de equipo luego de conectar un grand slam. ( FUENTE EXTERNA )

Un día parcialmente nublado en Toronto, con una temperatura de 15 grados Celcius, no fue obstáculo para que 42,815 personas se desplazaran este martes hacia el Rogers Centre a respaldar a los Azulejos de Toronto.

Lo que no imaginaban era que la jornada les depararía presenciar un hecho histórico en la carrera de un jardinero dominicano que entra en su séptima temporada.

Jesús Sánchez se convirtió en el héroe indiscutible de la jornada en el Rogers Centre, a liderar la contundente victoria de los Toronto Blue Jays por 8-1 ante los Miami Marlins, al pegar el primer grand slam de su carrera.

La historia del compromiso cambió drásticamente en la parte baja de la sexta entrada, cuando el duelo marchaba con una tensa y mínima ventaja de 2-1 a favor de los locales. Tras llenarse las bases producto de un sencillo de George Springer y un boleto negociado por Daulton Varsho, Sánchez se paró en la caja de bateo para enfrentar los envíos del estelar abridor dominicano y ex ganador del premio Cy Young, Sandy Alcántara.

La mesa estaba servida para un momento memorable ante la fanaticada de Toronto.

Con la frialdad que lo caracteriza, Jesús Sánchez no desperdició el tiempo y castigó el mismísimo primer pitcheo de Alcántara: una recta de cuatro costuras a 98.6 mph que se quedó en la zona de poder.

El impacto fue seco y brutal, registrando una velocidad de salida de 108.7 mph y un ángulo de lanzamiento de 24 grados. La pelota viajó con rapidez por todo el jardín derecho hasta superar la barda a una distancia proyectada de 394 pies, desatando la locura en las tribunas del Rogers Centre.

Este monumental estacazo significó el primer grand slam en la carrera de Jesús Sánchez dentro de las Grandes Ligas y su sexto cuadrangular de la temporada 2026.

El tablazo coronó un racimo de seis anotaciones en ese sexto episodio en contra de Miami, lo que quebró por completo el destino del juego y le dioun respiro vital al bullpen de los Blue Jays.

Con estas cuatro carreras remolcadas, el patrullero llegó a 22 carreras impulsadas en el año.

Alegría post partido

El batazo tuvo un sabor especial por haber sido conectado contra su exequipo, los Marlins, divisa que lo traspasó a Houston antes de que Toronto lo adquiriera a finales de la primavera.

"Thank you, come tomorrow!"



Jesús Sánchez with a simple message to Blue Jays fans in his postgame interview with @thehazelmaepic.twitter.com/l2S5DB3gQr — Sportsnet (@Sportsnet) May 27, 2026

Al finalizar el partido, un emocionado Jesús Sánchez conversó con la cadena Sportsnet de Canadá con quienes destalló la clave para pegar el grand slam. "En esa situación, buscaba una recta. Todo el tiempo me estuvieron lanzando rectas pegadas, así simplemente aproveché una, hice los ajustes y pegué el jonrón", dijo el dominicano de 28 años mientras era bañado de por sus compañeros.

Al ser consultado por el apoyo de los fanáticos, Sánchez agradeció diciendo: "Me siento asombrado, feliz, porque los fanáticos nos apoyan y me siento muy bien".

El jardinero dominicano asumió el protagonismo ofensivo en un momento crítico para la escuadra canadiense, que saltó al terreno con la notable ausencia de su estrella Vladimir Guerrero Jr., quien se perdió su segundo encuentro consecutivo debido a un pelotazo recibido en el codo. Ante este escenario, Sánchez cargó con el peso del equipo frente a sus antiguos compañeros de organización.