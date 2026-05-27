Abner Uribe se disculpa con sus compañeros por gesto en el terreno de juego

El relevista de los Brewers, Abner Uribe, se disculpó con todo el mundo excepto con los St. Louis Cardinals el martes, luego de hacer gestos obscenos hacia el dugout visitante en la octava entrada de la victoria de Milwaukee por 6-0 en el American Family Field.

Uribe, un lanzador derecho que se describe a sí mismo como de alta intensidad y con una recta a juego, estaba lanzando con una ventaja de seis carreras cuando resolvió un boleto con dos outs y un sencillo al conseguir un strike cantado contra Alec Burleson.

Uribe se golpeó el pecho, señaló al cielo y luego se giró hacia el dugout de los Cardinals, gesticulando varias veces de una manera que el mánager de Milwaukee, Pat Murphy, describió más tarde como "inaceptable".

Uribe no se dio cuenta inmediatamente de que Burleson había desafiado el strike cantado. El ponche se mantuvo tras la revisión de la jugada.

"Es simplemente inaceptable. No sé qué le pasó", dijo Murphy. "Quiero decir, siempre ha sido un tipo emocional, pero ese tipo de cosas... simplemente no es nuestra forma de hacer las cosas, y me dio vergüenza. ¿Por qué hacemos eso en un juego 6-0? ¿Qué estamos haciendo ahí? Debe haber algo más profundo que no conozco. Amo al muchacho. Créanme, lo amo. Hay muchas cosas buenas en él. Ha sido fantástico para nosotros en muchos sentidos. Pero eso es inaceptable".

Uribe se dirigió a los reporteros con la ayuda del traductor Daniel de Mondesert.

"Primero que nada, todos aquí me conocen, saben quién soy y saben que tengo un historial de ser un poco emocional allá afuera", dijo Uribe. "Le debo una disculpa a los Brewers, le debo una disculpa a tus compañeros, a mi mánager y a todos los jefes del equipo. Entiendo que es inaceptable salir allá afuera y reaccionar de esa manera".

Sin embargo, luego dirigió su ira hacia el mánager de los Cardinals, Oliver Marmol, por algo que Uribe afirma haber visto durante el juego inaugural de la serie el lunes (una victoria de los Brewers por 5-1 respaldada por los 12 ponches y las rectas de 103 mph de Jacob Misiorowski).

"No creo que sea profesional que su mánager esté haciendo señas hacia nuestro dugout diciendo que va a golpear a nuestros bateadores", dijo Uribe. "También ocurrió un incidente durante la práctica de hoy, y no creo que eso esté bien. Yo siempre le cuido la espalda a mis compañeros".

Cuando se le pidió que explicara qué sucedió durante la práctica de bateo del martes, Uribe dijo: " No tengo comentarios al respecto".

Y al pedirle más detalles sobre lo que creyó ver por parte de Marmol, Uribe solo se limitó a decir que fue algo durante el juego del lunes, sin dar más detalles sobre las circunstancias específicas.

"Había una seña que hacía cada vez que 'Yeli' [Christian Yelich] o William [Contreras] estaban en el plato", comentó Uribe. "Es un gesto que estaba haciendo en el dugout... No creo que sea muy profesional de su parte hacer gestos así, y no creo que esté bien que ninguno de mis compañeros tenga que salir a jugar con el temor en la cabeza de que los puedan golpear con la pelota, o que no puedan jugar el juego que quieren jugar".

La respuesta de los Cardenales

Uribe hizo sus comentarios después de que el clubhouse de los visitantes ya hubiera cerrado para los reporteros, pero al ser informados de las acusaciones, los Cardenales las negaron.

Marmol sí notó que Murphy tomó cartas en el asunto tan pronto como Uribe regresó al dugout de los Brewers.

"Parecía que su equipo y Murph lo estaban manejando de su lado", dijo Marmol. "Ese es su jugador, nosotros nos encargaremos de los nuestros, pero parecía que se estaban haciendo cargo".

Uribe aseguró que no había antecedentes entre ambos equipos desde su enfrentamiento en el Busch Stadium a principios de este mes, una serie que terminó dividida con una victoria de Milwaukee que dio inicio a una racha actual de 14-4, la cual impulsó a los Brewers del quinto al primer lugar en la División Central de la Liga Nacional.

Sin embargo, hubo un intercambio de palabras al principio de la octava entrada, cuando Uribe lanzó una recta alta y pegada al receptor de los Cardinals, Iván Herrera, lo que provocó un breve cruce entre ambos.

"No es divertido que te lancen una recta a 2-0 aquí arriba, cerca de la cabeza. Le dije: 'Mantenla abajo', y él empezó a reírse", relató Herrera. "Yo no hice nada loco... Siento que lo que hizo fue una falta de respeto para todo el equipo. Espero que nos encarguemos de eso y sigamos adelante".

"Es parte del juego, pero no creo que puedas hacerle eso a un equipo entero. Si tienes un problema conmigo, vienes y me lo dices. Tuviste la oportunidad de hacerlo, yo estaba en la segunda base y no lo hiciste, así que no le faltes el respeto a nuestro equipo. Nosotros no vamos a hacer eso, así que ya sabes, partimos de ahí".

Consecuencias internas

Para cuando Murphy respondió a las preguntas sobre lo que de otro modo habría sido una victoria muy motivadora para los Brewers —en la que el zurdo Kyle Harrison bajó su efectividad a 1.57 tras 10 aperturas con Milwaukee—, la situación ya se había manejado de forma interna.

"Ya hablé con él al respecto", dijo Murphy. "No me sorprendería que la MLB hiciera algo, ¿saben a lo que me refiero? Simplemente no se hace eso. Todos tenemos emociones, todos sentimos cosas, tenemos nuestras simpatías y antipatías personales, y las emociones se disparan. Entendemos lo que son los jonrones, los ponches, los salvamentos en la novena entrada... pero lo que pienso es: si esa revisión se hubiera revertido, tienes que resetearte y volver a lanzar. Esto es la Major League Baseball. Los jugadores pueden recuperarse y, de repente, viene un hit, un batazo flojo, un jonrón, y de la nada el juego se pone 6-5".

"Ese tipo de cosas no tienen cabida si estás intentando ser un equipo realmente bueno. Si estás intentando repetir lo que hemos hecho los últimos dos años —e incluso más—, eso no cabe en este juego".