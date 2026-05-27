El as de los Phillies, Cristopher Sánchez, rompe récord histórico de entradas sin permitir carreras

El as de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, superó este miércoles al miembro del Salón de la Fama, Grover Alexander, al registrar la racha más larga de entradas consecutivas sin permitir carreras en la historia de la franquicia.

Sánchez rompió el récord de 41 entradas consecutivas —el cual tenía 115 años de antigüedad— cuando logró que el jardinero de los San Diego Padres, Jackson Merrill, fallara con un rodado en la cuarta entrada.

La racha actual del dominicano sin permitir anotaciones se extendió a 44 entradas y dos tercio (44 2/3), luego de blanquear a los Padres durante siete episodios, en los que permitió seis hits, no otorgó bases por bolas y recetó nueve ponches.

Con su labor de este miércoles dejó detrás en la lista de entradas consecutivas sin permitir carreras limpias al cubano Adolfo Luque, que lanzó 44 entre el 10 de junio y el 4 de julio de 1923.

La marca anterior de los Phillies se había mantenido intacta desde al menos 1893, año en que el montículo de lanzamiento fue retrasado a su distancia actual.

Primero entre los zurdos

La racha de Sánchez es también la más larga para un lanzador zurdo en la era de la expansión, superando el récord previo que estaba en manos de Clayton Kershaw desde 2014, que logró 41.

El serpentinero de 29 años se encuentra a tan solo una entrada de distancia de lograr la racha más larga sin permitir carreras para un lanzador zurdo desde 1900.

Sánchez ahora comparte el octavo puesto histórico con Zac Gallen de los Diamondbacks de Arizona, tras esta actuación, exhibe una efectividad de 1.47 con un WHIP de 1.12 y 95 ponches en 79 entradas y un tercio (79 1/3) a lo largo de 12 aperturas esta temporada.