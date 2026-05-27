El ex MVP Andrew McCutchen es designado para asignación por los Vigilantes

El jardinero y ex Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, Andrew McCutchen, fue designado para asignación por los Texas Rangers el miércoles, luego de batear para .192 en 37 juegos.

McCutchen, de 39 años, se había unido a los Rangers con un contrato de ligas menores a mitad de los entrenamientos de primavera y logró quedarse en el roster del día inaugural para disputar su temporada número 18 en la MLB.

Solo abrió 16 juegos como titular: nueve como bateador designado y seis en los jardines.

Para ocupar su lugar, Texas firmó al jugador de cuadro Nicky Lopez con un contrato de Grandes Ligas. Lopez, de 31 años, ha jugado en 693 partidos en las Mayores a lo largo de partes de ocho temporadas con cinco equipos diferentes.

El bateador zurdo había sido designado para asignación por los Chicago Cubs el sábado pasado.

Durante su estancia con Texas, McCutchen conectó dos dobles, un jonrón y remolcó cinco carreras; además, 21 de sus apariciones en el plato fueron como bateador emergente. Esa cifra representa la mayor cantidad de turnos al bate como emergente para cualquier jugador de la MLB en lo que va de esta temporada.

Los Rangers disponen ahora de siete días para cambiar, dejar en libertad o enviar directamente a McCutchen a las ligas menores.

Su trayectoria en Grandes Ligas

McCutchen jugó las últimas tres temporadas con Pittsburgh, el club que lo seleccionó en la primera ronda del draft de 2005 y lo ascendió en 2009 para hacer su debut en las Grandes Ligas. Pasó sus primeros nueve años en la MLB con los Pirates, periodo en el que fue seleccionado a cinco Juegos de Estrellas consecutivos y ganó el premio al MVP de la Liga Nacional en 2013, convirtiéndose en uno de los jugadores más populares en la historia de la franquicia.

Posteriormente, pasó por otros cuatro equipos entre 2018 y 2022 antes de reencontrarse con los Pirates. El año pasado participó en 135 compromisos, bateando para .239 con 13 cuadrangulares y 57 carreras impulsadas antes de convertirse en agente libre.

A lo largo de su carrera de 2,299 juegos, batea para .271 con 333 jonrones, 1,157 carreras impulsadas y 220 bases robadas.