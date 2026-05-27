Video| Eury Pérez sale del juego contra los Blue Jays tras cuatro entradas con espasmo en la corva

El lanzador derecho de los Marlins de Miami, Eury Pérez, abandonó el juego del miércoles en Toronto después de lanzar cuatro entradas en blanco debido a un espasmo en la corva derecha mientras se estiraba en el dugout, informó el equipo.

Pérez se estaba calentando para salir a lanzar la quinta entrada cuando su músculo sufrió el espasmo y se sentó con evidentes muestras de dolor. Fue retirado del encuentro y necesitó la asistencia de un compañero de equipo para poder bajar los escalones del dugout rumbo al clubhouse.

Michael Petersen entró en relevo de Pérez, quien antes de salir del juego había empatado su marca más alta de la temporada al ponchar a nueve bateadores. El dominicano permitió tres hits, todos sencillos, y no otorgó bases por bolas. Realizó un total de 73 lanzamientos, de los cuales 48 fueron strikes.

El ambiente se había tensado previamente en la cuarta entrada, luego de que Pérez golpeara al toletero de Toronto, Kazuma Okamoto, en la espalda con una recta de 97 mph en el primer lanzamiento.

Un conato de pleito

Tras el pelotazo, el lanzador se quedó mirando fijamente hacia el dugout de Toronto. El mánager de los Blue Jays, John Schneider, pareció gritarle a Pérez desde la cueva, pero la situación no pasó a mayores.

Toronto perdía 1-0 al momento de la salida de Pérez, pero logró empatar el encuentro en la baja de la quinta entrada cuando Nathan Lukes conectó un doble remolcador ante los envíos de Petersen con dos outs en la pizarra.