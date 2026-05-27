Los Yanquis apabullan a los Reales con seis cuadrangulares

Los Yankees conectaron seis jonrones y cada titular en la alineación pegó al menos dos hits por primera vez en la historia de la franquicia, para que New York aplastara el martes 15-1 a los Kansas City Royals.

Impacto ofensivo de los Yankees en el juego

Fue la duodécima victoria consecutiva de los Yankees sobre los Royals.

El dominicano Amed Rosario pegó dos jonrones, en tanto que Cody Bellinger, Anthony Volpe, Trent Grisham y Jazz Chisholm Jr. también se volaron la barda por los Yankees, quienes han conectado 82 vuelacercas esta temporada, la mayor cifra de la liga.

Kansas City, en comparación, ha pegado apenas 51.

Desempeño de los lanzadores y estrategia de bullpen

Los Yankees terminaron con 24 hits contra Kansas City, su mayor cantidad desde un juego ante Baltimore Orioles el 30 de julio de 2011.

Cam Schlittler (7-2) permitió su tercer jonrón del año, un cuadrangular solitario de Bobby Witt Jr., pero poco más a lo largo de seis entradas. Fue la séptima vez en sus últimas ocho aperturas que Schlittler permitió una carrera limpia o menos, y ponchó a seis sin otorgar bases por bolas.

Los Royals enviaron a Bailey Falter (0-2) para abrir frente a él como parte de un juego de bullpen planificado. Terminó permitiendo tantas carreras (siete) como outs registró, y los Yankees luego se despegaron ante Luinder Ávila y el resto del cuerpo de lanzadores de Kansas City.