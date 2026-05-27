Marte y Contreras escogidos jugadores de la semana

Willson Contreras y Ketel Marte fueron escogidos jugadores de la semana en MLB ( FUENTE EXTERNA )

El primera base de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras, ha sido seleccionado como el Jugador de la Semana de la Liga Americana, mientras que el segunda base de los Cascabeles de Arizona, Ketel Marte, fue nombrado de manera unánime como el Jugador de la Semana de la Liga Nacional.

Los anuncios se realizaron hoy temprano a través de MLB Network.

Contreras obtuvo el segundo galardón de su carrera y el primero en la Liga Americana, tras haber ganado previamente como miembro de los Cachorros de Chicago el 7 de agosto de 2017. Este es el primer premio para Boston desde que Trevor Story fue reconocido la temporada pasada, el 4 de agosto.

Por su parte, Marte también ganó el segundo premio de su carrera, luego de haberse llevado el honor como miembro de los Cascabeles el 9 de septiembre de 2019.

Esto marca el segundo reconocimiento para Arizona en esta temporada; Marte se une a su compañero de equipo Ildemaro Vargas, quien ganó el premio el 27 de abril. Además, es la primera vez desde 2024 que varios jugadores de los Cascabeles ganan en una misma temporada.

Esta es la segunda vez en la temporada que un par de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos ganan el premio en ambas ligas, uniéndose a los cubanos Andy Pages y Yordan Álvarez, quienes lo lograron el 6 de abril.

Lo que hizo Marte

El pelotero de 32 años bateó .536 (de 28-15) con tres jonrones, 12 carreras impulsadas, cuatro dobles, tres bases por bolas, 11 carreras anotadas, un porcentaje de slugging de 1.000 y un porcentaje de embasarse de .563 en siete partidos.

El nativo de Nizao, República Dominicana, lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo, carreras impulsadas, slugging, OPS (1.563), imparables, extrabases (7), bases totales (28) y carreras anotadas; empató en el liderato de las Mayores en dobles; ocupó el segundo lugar en porcentaje de embasarse; y empató en el segundo puesto en cuadrangulares.

La actuación de Contreras

Contreras bateó .458 (de 24-11) con dos jonrones, ocho carreras impulsadas, dos triples, una base por bolas, de cinco carreras anotadas, un porcentaje de slugging de .875 y un porcentaje de embasarse de .480 a lo largo de seis partidos.

El nativo de Puerto Cabello, Venezuela, ocupó el segundo lugar en las Grandes Ligas en bases totales (21); empató en el segundo puesto en imparables (11); se ubicó en el tercer lugar en slugging; fue el cuarto mejor en promedio de bateo; empató en la cuarta posición en carreras impulsadas; y ocupó el quinto lugar en OPS (1.355).

La jugada de la semana

El segunda base de los Cachorros de Chicago, Nico Hoerner, obtuvo el segundo premio de su carrera a la Jugada de la Semana, tras haberlo ganado previamente esta misma temporada el 27 de abril.

Con esto, se convirtió en el primer jugador en ganar múltiples premios esta temporada, así como en el primer jugador de los Cachorros en ganar el galardón en más de una ocasión en su carrera.

Esta es la quinta vez que los Cachorros reciben este honor desde la creación del premio en 2019. Además de Hoerner, los otros galardonados han sido Albert Almora Jr. (27/7/2020), Javier Báez (31/5/2021) y Mike Tauchman (30/7/2023).

Sin outs en la parte alta de la quinta entrada contra los Astros de Houston, César Salazar tocó la bola; Hoerner la recogió y, pasándola entre sus piernas, la lanzó a la primera base para conseguir el out.