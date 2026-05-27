La MLBPA presenta sus propuestas iniciales para beneficiar a los jugadores

La Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLBPA, por sus siglas en inglés) presentó este miércoles una serie inicial de propuestas económicas centrales para iniciar las negociaciones del acuerdo colectivo con Major League Baseball.

El convenio actual expira en diciembre de este año.

"La MLBPA presentó hoy un paquete completo de propuestas económicas diseñadas para mejorar los derechos y beneficios de los jugadores en todos los niveles", dijo Bruce Meyer, negociador jefe y director ejecutivo interino de la MLBPA.

"Nuestro objetivo es preservar y mejorar el sistema de mercado del béisbol, recompensando la competencia dentro y fuera del terreno de juego. Asimismo, las propuestas de los jugadores ofrecen un aumento en la repartición de ingresos, garantizando inicialmente un mínimo de $240 millones en ingresos cada temporada para todos los clubes de mercados pequeños. Este reparto mejorado de ingresos incluye protecciones adicionales para asegurar que los clubes prioricen ganar sobre el lucro. En última instancia, nuestras propuestas están diseñadas para aprovechar el increíble empuje y popularidad de nuestro deporte a nivel mundial".

Entre los componentes clave de la propuesta de la MLBPA se incluyen:

Incrementos significativos en el salario mínimo del róster de 40 jugadores, incluyendo un salario mínimo de Grandes Ligas de $1.5 millones a partir de 2027

Ampliación del fondo de bonificación por rendimiento pre-arbitraje para distribuir más dinero a más jugadores

pre-arbitraje para distribuir más dinero a más jugadores Ampliación de la elegibilidad para el arbitraje salarial

Mejoras de compensación y garantías contractuales para los jugadores en arbitraje salarial

Ampliación de las reglas destinadas a combatir la manipulación del tiempo de servicio

Eliminación de la ferta calificadora y las sanciones para los clubes que fichan agentes libres

y las sanciones para los clubes que fichan agentes libres Aumento de beneficios para los clubes con menores ingresos que pierden jugadores por la agencia libre

Agencia libre cualificada para jugadores con cinco o más años de servicio que hayan cumplido 30 años de edad

para jugadores con cinco o más años de servicio que hayan cumplido 30 años de edad Aumento del umbral del " Impuesto de lujo " y eliminación de las sanciones no monetarias

" y eliminación de las sanciones no monetarias Un nuevo " Impuesto de Integridad Competitiva" aplicable a los clubes que no cumplen con los estándares de nómina

Competitiva" aplicable a los clubes que no cumplen con los estándares de nómina Ampliación de la lotería del Draft para desincentivar más la práctica del "tanking"

Otras propuestas de la MLBPA diseñadas para mejorar la competencia y también para apoyar a los clubes de menores ingresos incluyen:

Aumentar la repartición de ingresos, garantizando inicialmente un mínimo de $240 millones en ingresos cada temporada para los clubes de mercados pequeños. Además de esa garantía:

Los clubes podrán conservar más de los ingresos relacionados con los estadios que generan



Decenas de millones en reparto extra de ingresos irán a los clubes de bajos ingresos que se clasifiquen para los playoffs o tengan un récord ganador



Aumento significativo del reparto de ingresos de los medios locales entre equipos de ingresos altos a bajos

Reducir la dependencia del reparto de ingresos al prohibir transferencias excesivas

Sanciones para los clubes que no gasten los pagos de ingresos repartidos en la nómina del equipo

Selecciones del Draft y otros beneficios para los clubes de bajos ingresos activos en la agencia libre y otros fichajes.

"Los jugadores de toda la liga están comprometidos e involucrados", afirmó Brent Suter, miembro del Subcomité Ejecutivo de la MLBPA. "Estamos decididos a dejar nuestro deporte en mejores condiciones para todas las generaciones de jugadores que nos sucedan en el terreno de juego, tal como hicieron por nosotros los jugadores que nos precedieron".

"Todos percibimos el empuje que ha cobrado nuestro deporte", señaló Chris Bassitt, también miembro del Subcomité Ejecutivo.

"Jugadores extraordinarios y aficionados increíbles. Asistencia a los estadios, audiencia televisiva, interés... independientemente del indicador que se utilice, nuestro deporte avanza en una dirección positiva. Hemos presentado propuestas diseñadas para mantener esa tendencia: apoyar, incentivar y recompensar a los clubes que apuestan por la competitividad, especialmente los clubes de mercados pequeños; remunerar de manera justa a los jugadores por el trabajo que realizan; y preservar los derechos por los que han luchado generaciones de jugadores, haciendo crecer así al deporte que todos amamos".